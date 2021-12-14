Chaudières de 120 à 300 kW Weishaupt Thermo Condens WTC-GB
Les différents modèles de chaudières de 120 à 300 kW conviennent parfaitement pour des installations de moyennes et grandes puissances. Elles ont pour particularité d'utiliser la quasi-totalité de l'énergie du combustible pour la transformer efficacement en chaleur.
Les chaudières se distinguent par leur fonctionnement silencieux, leur système de sécurité exemplaire et leur longue durée de vie.
Les chaudières se distinguent particulièrement par leur fonctionnement ultra-silencieux, des dispositifs de sécurité exemplaires et une longue durée de vie. La possibilité de mise en cascade permet d'atteindre des puissances de 1.200 kW.
Avantages produit :
- Efficience maximisée
- Plage de puissance importante
- Fonctionnement silencieux
- Sécurité exemplaire
- Qualité exemplaire
- Interfaces optionnelles
- Grand confort d'utilisation
- Solution technique complète
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Puissance brûleur mini Qc : 23 kW
Puissance brûleur maxi Qc : 276 kW
Combustibles : Gaz naturel E/H, gaz naturel LL
Largeur : 680 mm
Profondeur : 953 à 1205 mm
Poids : 163 à 242 kg
Divers
Chaudière
