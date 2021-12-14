Chaudières de 120 à 300 kW Weishaupt Thermo Condens WTC-GB

Les différents modèles de chaudières de 120 à 300 kW conviennent parfaitement pour des installations de moyennes et grandes puissances. Elles ont pour particularité d'utiliser la quasi-totalité de l'énergie du combustible pour la transformer efficacement en chaleur.

Les chaudières se distinguent par leur fonctionnement silencieux, leur système de sécurité exemplaire et leur longue durée de vie.

Les chaudières se distinguent particulièrement par leur fonctionnement ultra-silencieux, des dispositifs de sécurité exemplaires et une longue durée de vie. La possibilité de mise en cascade permet d'atteindre des puissances de 1.200 kW.

Avantages produit :