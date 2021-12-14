ConnexionS'abonner
Fermer

Chaudières de 120 à 300 kW Weishaupt Thermo Condens WTC-GB

Partager le produit
WEISHAUPT FRANCE

Les différents modèles de chaudières de 120 à 300 kW conviennent parfaitement pour des installations de moyennes et grandes puissances. Elles ont pour particularité d'utiliser la quasi-totalité de l'énergie du combustible pour la transformer efficacement en chaleur.

Les chaudières se distinguent par leur fonctionnement silencieux, leur système de sécurité exemplaire et leur longue durée de vie.

Les chaudières se distinguent particulièrement par leur fonctionnement ultra-silencieux, des dispositifs de sécurité exemplaires et une longue durée de vie. La possibilité de mise en cascade permet d'atteindre des puissances de 1.200 kW.

Avantages produit :

  • Efficience maximisée
  • Plage de puissance importante
  • Fonctionnement silencieux
  • Sécurité exemplaire
  • Qualité exemplaire
  • Interfaces optionnelles
  • Grand confort d'utilisation
  • Solution technique complète

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Puissance brûleur mini Qc : 23 kW
Puissance brûleur maxi Qc : 276 kW
Combustibles : Gaz naturel E/H, gaz naturel LL
Largeur : 680 mm
Profondeur : 953 à 1205 mm
Poids : 163 à 242 kg

Divers

Chaudière

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

WEISHAUPT FRANCE - Batiweb

Le nom WEISHAUPT est synonyme de Fiabilité, de Qualité et de Service. En tant qu'entreprise...

21 rue andre kiener
68000 colmar
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.