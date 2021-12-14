Préparateurs multifonction WEISHAUPT FRANCE

ConnexionS'abonner
WEISHAUPT FRANCE

Le préparateur multifonction Weishaupt réunit tous les composants nécessaires à la liaison entre le système de chauffage et le Circuit de chauffage du bâtiment. Il intègre un Préparateur d'eau chaude sanitaire et un stock tampon, une solution idéale lorsque l'espace disponible est limité.

Une isolation spécifique très efficace permet de réduire les pertes de chaleur. Grâce à leur flexibilité, les préparateurs multifonction peuvent également s'intégrer dans une installation solaire. La puissance du soleil au profit du chauffage.

Le système hydraulique complet avec préparateur ECS, stock tampon, Circulateurs, etc… La solution compacte complète pour les pompes à chaleur Weishaupt.

Avantages produit :

  • Hygiène
  • Isolation ultra performante
  • Unité compacte prête à l'emploi
     

Caractéristiques techniques

Volume nominal : 432,5 l
Echelle d’étiquetage ballon : A+ - F
Largeur : 662 mm
Profondeur : 810 mm
Hauteur : 1882 mm
Cote de basculement : 1965 mm
Poids : 265 à 275 kg

  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Santé
  • Tertiaire
