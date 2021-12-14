Préparateurs multifonction WEISHAUPT FRANCE
Le préparateur multifonction Weishaupt réunit tous les composants nécessaires à la liaison entre le système de chauffage et le Circuit de chauffage du bâtiment. Il intègre un Préparateur d'eau chaude sanitaire et un stock tampon, une solution idéale lorsque l'espace disponible est limité.
Une isolation spécifique très efficace permet de réduire les pertes de chaleur. Grâce à leur flexibilité, les préparateurs multifonction peuvent également s'intégrer dans une installation solaire. La puissance du soleil au profit du chauffage.
Le système hydraulique complet avec préparateur ECS, stock tampon, Circulateurs, etc… La solution compacte complète pour les pompes à chaleur Weishaupt.
Avantages produit :
- Hygiène
- Isolation ultra performante
- Unité compacte prête à l'emploi
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Volume nominal : 432,5 l
Echelle d’étiquetage ballon : A+ - F
Largeur : 662 mm
Profondeur : 810 mm
Hauteur : 1882 mm
Cote de basculement : 1965 mm
Poids : 265 à 275 kg
Divers
Préparateurs multifonction
Familles d'ouvrage
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Santé
- Tertiaire
Les tags associés
- Hygiène
- Système de chauffage
- Afficher plus
Chaudières de 120 à 300 kW Weishaupt Thermo Condens WTC-GB
Les différents modèles de chaudières de 120 à 300 kW conviennent parfaitement pour des installations de moyennes et grandes puissances. Elles ont pour particularité d'utiliser...
Brûleur fioul compact purflam® par WEISHAUPT FRANCE
Le brûleur Weishaupt purflam® brûle le fioul de manière si propre qu’il ne génère aucune formation de suie. Il se distingue par de très faibles émissions...
Préparateurs d’eau chaude sanitaire pour l'habitat collectif / le tertiaire
Pour les grands besoins en eau chaude, Weishaupt propose une gamme complète de préparateurs de différentes tailles et exécutions, ce qui permet de sélectionner le préparateur...
Brûleurs mixtes WGL30-40 pour gaz et fioul
Les brûleurs mixtes Weishaupt peuvent fonctionner de manière flexible soit au gaz soit au fioul. Le fonctionnement de base est en général au gaz. La commutation du combustible...
Brûleurs Weishaupt série 50 – 70 (500 – 11.700 kW)
Ces brûleurs gaz, fioul ou mixtes ont été spécialement conçus pour des applications industrielles et pour le secteur de l'énergie. Ces brûleurs ont des...
Capteurs systèmes solaires Weishaupt WTS-F1 par WEISHAUPT FRANCE
En intégration de toiture, les capteurs solaires Weishaupt s'installent directement dans la toiture. Ils s'intègrent ainsi parfaitement dans l'architecture de la maison. Et ce...
Capteurs solaires collectifs Weishaupt
Les capteurs solaires WTS-F2 conviennent parfaitement aux installations disposant de forts besoins en eau chaude sanitaire comme par exemple des hôtels, gymnases, immeubles collectifs, résidences...
Chaudières murales compactes Weishaupt Thermo Condens WTC-GW (45, 60, 70, 80, 100 kW)
Ces chaudières murales compactes et performantes permettent de chauffer confortablement les bâtiments à partir de 500 m² environ. Huit chaudières peuvent être installées...
Chaudière à condensation gaz Weishaupt Thermo Condens WTC-GW (15, 25, 32 kW)
Disponible en trois puissances, la Chaudière à condensation gaz Weishaupt WTC-GW permet d'apporter avec une grande efficience une chaleur confortable aux appartements, maisons individuelles...