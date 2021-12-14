Brûleurs Weishaupt série 50 – 70 (500 – 11.700 kW)

Ces brûleurs gaz, fioul ou mixtes ont été spécialement conçus pour des applications industrielles et pour le secteur de l'énergie. Ces brûleurs ont des décennies d'expérience et des hautes exigences de qualité.

Eau chaude, vapeur, fluide thermique ou air chaud, les brûleurs industriels chauffent ou réchauffent chaque fluide caloporteur de manière fiable. Les régulateurs de puissance intégrés assurent un fonctionnement économe en combustible et à une température/pression stable.

Avantages produit :