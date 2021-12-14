ConnexionS'abonner
Fermer

Brûleurs Weishaupt série 50 – 70 (500 – 11.700 kW)

Partager le produit
WEISHAUPT FRANCE

Ces brûleurs gaz, fioul ou mixtes ont été spécialement conçus pour des applications industrielles et pour le secteur de l'énergie. Ces brûleurs ont des décennies d'expérience et des hautes exigences de qualité.

Eau chaude, vapeur, fluide thermique ou air chaud, les brûleurs industriels chauffent ou réchauffent chaque fluide caloporteur de manière fiable. Les régulateurs de puissance intégrés assurent un fonctionnement économe en combustible et à une température/pression stable.

Avantages produit :

  • Large domaine d'application
  • Gestion numérique de la combustion
  • Critères de grande qualité
  • Service et entretien faciles
  • La fiabilité avant tout
  • Technique multiflam®

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Moteur brûleur : W-D132/170-2/9K0
Puissance nominale : 9 kW
Intensité sous 400V : 18 A
Vitesse de rotation (50 Hz) : 2930 /min
Turbine : 345 x 100
Poids brûleur : 230 kg

Divers

Brûleur

Familles d'ouvrage

  • Industrie
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

WEISHAUPT FRANCE - Batiweb

Le nom WEISHAUPT est synonyme de Fiabilité, de Qualité et de Service. En tant qu'entreprise...

21 rue andre kiener
68000 colmar
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.