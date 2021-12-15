Capteurs solaires collectifs Weishaupt

Les capteurs solaires WTS-F2 conviennent parfaitement aux installations disposant de forts besoins en eau chaude sanitaire comme par exemple des hôtels, gymnases, immeubles collectifs, résidences pour personnes âgées, mais permettent également d'assurer un appoint non négligeable au chauffage.

Les systèmes solaires sont conçus pour le réchauffage par rayonnement solaire d'un fluide caloporteur en circuit fermé. Le fluide qui doit être utilisé - Tyfocor L - est disponible en bidons prêts à l'emploi avec une protection antigel jusqu'à -30 °C.

Avantages produit :