Capteurs solaires collectifs Weishaupt

WEISHAUPT FRANCE

Les capteurs solaires WTS-F2 conviennent parfaitement aux installations disposant de forts besoins en eau chaude sanitaire comme par exemple des hôtels, gymnases, immeubles collectifs, résidences pour personnes âgées, mais permettent également d'assurer un appoint non négligeable au chauffage.

Les systèmes solaires sont conçus pour le réchauffage par rayonnement solaire d'un fluide caloporteur en circuit fermé. Le fluide qui doit être utilisé - Tyfocor L - est disponible en bidons prêts à l'emploi avec une protection antigel jusqu'à -30 °C.

Avantages produit :

  • Efficience énergétique maximisée
  • Bénéfices produit
  • Conception robuste et résistante aux intempéries
  • Résistance aux températures élevées
  • Applications multiples
  • Systèmes hydrauliques ingénieux

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Surface brute : 2,51 m²
Largeur : 1212 mm
Longueur : 2070 mm
Hauteur : 65 mm
Poids : 34 kg

Divers

L'installation doit être conçue et exploitée exclusivement selon les variantes hydrauliques et de régulation prévues.

Familles d'ouvrage

  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
