Chaudières murales compactes Weishaupt Thermo Condens WTC-GW (45, 60, 70, 80, 100 kW)

Ces chaudières murales compactes et performantes permettent de chauffer confortablement les bâtiments à partir de 500 m² environ. Huit chaudières peuvent être installées en cascade pour atteindre une puissance de 800 kW. Une installation flexible, peu encombrante et fiable.

Puissance, efficience et modularité. Des cascades de 8 chaudières peuvent être élaborées pour une puissance totale de 800 kW. La flexibilité se révèle dans le fonctionnement comme dans l'installation ; elle est associée à un pilotage et à des dispositifs de contrôle dernier cri.

Avantages produit :