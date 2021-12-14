Chaudières murales compactes Weishaupt Thermo Condens WTC-GW (45, 60, 70, 80, 100 kW)
Ces chaudières murales compactes et performantes permettent de chauffer confortablement les bâtiments à partir de 500 m² environ. Huit chaudières peuvent être installées en cascade pour atteindre une puissance de 800 kW. Une installation flexible, peu encombrante et fiable.
Puissance, efficience et modularité. Des cascades de 8 chaudières peuvent être élaborées pour une puissance totale de 800 kW. La flexibilité se révèle dans le fonctionnement comme dans l'installation ; elle est associée à un pilotage et à des dispositifs de contrôle dernier cri.
Avantages produit :
- Haut niveau d'efficience
- Large plage de modulation
- Divers types de gaz
- Echangeur optimisé
- Commande intuitive
- Fonctionnement silencieux
- Mise en œuvre flexible et faible encombrement
- Installation murale
- Solution technique complète
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Puissance brûleur mini Qc : 6,9 kW
Puissance brûleur maxi Qc : 94 kW
Combustibles : Gaz naturel E/H, gaz naturel LL, gaz liquéfié P
Echelle d’étiquetage chauffage : A +++ - D
Largeur : 640 mm
Profondeur : 500 et 600 mm
Hauteur : 792 mm
Poids : 77 et 95 kg
