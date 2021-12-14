Brûleur fioul compact purflam® par WEISHAUPT FRANCE

Le brûleur Weishaupt purflam® brûle le fioul de manière si propre qu’il ne génère aucune formation de suie. Il se distingue par de très faibles émissions de NOx ainsi que par son fonctionnement économique et silencieux.

Le brûleur Weishaupt purflam® est le fruit du développement permanent de la gamme des brûleurs W. Tous les composants sont disposés de manière claire et facilement accessible. La technique est fiable, à l'image des produits Weishaupt.

Avantages produit :