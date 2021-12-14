ConnexionS'abonner
Brûleur fioul compact purflam® par WEISHAUPT FRANCE

WEISHAUPT FRANCE

Le brûleur Weishaupt purflam® brûle le fioul de manière si propre qu’il ne génère aucune formation de suie. Il se distingue par de très faibles émissions de NOx ainsi que par son fonctionnement économique et silencieux.

Le brûleur Weishaupt purflam® est le fruit du développement permanent de la gamme des brûleurs W. Tous les composants sont disposés de manière claire et facilement accessible. La technique est fiable, à l'image des produits Weishaupt.

Avantages produit :

  • Combustion propre
  • Combustibles modernes
  • Technique de turbine d'avenir
  • Grande polyvalence
  • Grande longévité
  • Technique bien pensée
  • Dispositif de mélange spécial

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Plages de puissances : 16,5 à 40 kW
Tension réseau / fréquence réseau : 230 V / 50 Hz
Puissance absorbée au démarrage max : 231 W
Puissance absorbée en fonctionnement max : 181 W
Intensité électrique max : 1,1 A
Fusible de protection interne : T6,3H, IEC 127-2/5
Fusible externe maxi : 16 AB

Divers

Brûleur

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle
