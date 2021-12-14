Chaudière à condensation gaz Weishaupt Thermo Condens WTC-GW (15, 25, 32 kW)
Disponible en trois puissances, la Chaudière à condensation gaz Weishaupt WTC-GW permet d'apporter avec une grande efficience une chaleur confortable aux appartements, maisons individuelles jusqu'à des petits collectifs. Pilotage aisé via une application, un ordinateur, une tablette ou directement sur la Chaudière.
Grâce à la conception particulière de la surface de l'échangeur de chaleur, la Chaudière à condensation est capable d'utiliser non seulement la chaleur issue de la combustion, mais également celle contenue dans la Vapeur d'eau produite par la combustion.
La condensation des fumées a lieu dans l'échangeur, l'énergie supplémentaire issue de cette condensation peut donc être transmise au système de chauffage, permettant ainsi d'obtenir un Rendement dépassant la limite théorique de 100 %.
Avantages produit :
- Haut niveau d'efficience
- Combustion optimisée
- Consommations électriques réduites
- Divers types de gaz
- Modulation de la puissance en fonction des besoins de l'installation
- Fonctionnement silencieux
- Commande intuitive
- Mise en œuvre flexible et faible encombrement
- Installation murale ou pose au sol
- Disponible en version compacte au sol avec un Préparateur d'eau chaude sanitaire intégré
- Solution technique complète
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Puissance brûleur mini Qc : 2,0 kW
Puissance brûleur maxi Qc : 30,5 kW
Combustibles : Gaz naturel E/H, gaz naturel LL, gaz liquéfiés B/P
Rendement normalisé à 40/30 (PCI) : 110,1 %
Echelle d’étiquetage chauffage : A +++ - D
Largeur : 520 mm
Profondeur : 335 mm
Hauteur : 792 mm
Poids : 38 à 49 kg
Divers
Chaudière
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
