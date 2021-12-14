Chaudière à condensation gaz Weishaupt Thermo Condens WTC-GW (15, 25, 32 kW)

Disponible en trois puissances, la Chaudière à condensation gaz Weishaupt WTC-GW permet d'apporter avec une grande efficience une chaleur confortable aux appartements, maisons individuelles jusqu'à des petits collectifs. Pilotage aisé via une application, un ordinateur, une tablette ou directement sur la Chaudière.

Grâce à la conception particulière de la surface de l'échangeur de chaleur, la Chaudière à condensation est capable d'utiliser non seulement la chaleur issue de la combustion, mais également celle contenue dans la Vapeur d'eau produite par la combustion.

La condensation des fumées a lieu dans l'échangeur, l'énergie supplémentaire issue de cette condensation peut donc être transmise au système de chauffage, permettant ainsi d'obtenir un Rendement dépassant la limite théorique de 100 %.

Avantages produit :