Capteurs systèmes solaires Weishaupt WTS-F1 par WEISHAUPT FRANCE

WEISHAUPT FRANCE

En intégration de toiture, les capteurs solaires Weishaupt s'installent directement dans la toiture. Ils s'intègrent ainsi parfaitement dans l'architecture de la maison. Et ce de manière flexible : pour la production d'eau chaude sanitaire mais aussi pour l'appoint au chauffage.

Les capteurs solaires thermiques s’intègrent parfaitement dans la toiture et contribuent à économiser l'énergie pour la production de chaleur au titre de la production d'eau chaude sanitaire et même du chauffage.

Avantages produit :

  • Exploitation exceptionnelle de l'énergie
  • Technique de grande qualité
  • Conception robuste
  • Longue durée de vie
  • Flexibilité d'installation
  • Eligibilité aux aides financières

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Surface brute : 2,58 m²
Largeur : 1234 mm
Longueur : 2092 mm
Hauteur : 108 mm
Poids : 42 kg
Solar KEYMARK (DIN CERTCO) : 10

Divers

Solaire

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle
Documentation

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

WEISHAUPT FRANCE - Batiweb

Le nom WEISHAUPT est synonyme de Fiabilité, de Qualité et de Service. En tant qu'entreprise...

21 rue andre kiener
68000 colmar
France

Plus d'informations


