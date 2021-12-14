Brûleurs mixtes WGL30-40 pour gaz et fioul

Les brûleurs mixtes Weishaupt peuvent fonctionner de manière flexible soit au gaz soit au fioul. Le fonctionnement de base est en général au gaz. La commutation du combustible peut même se faire très facilement par commutation à distance via un module Bus.

Le brûleur mixte WGL s'intègre parfaitement dans la famille des brûleurs W et associe tous les avantages de la gamme W à la flexibilité de l'utilisation du combustible.

Avantages produit :