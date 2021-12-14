ConnexionS'abonner
Brûleurs mixtes WGL30-40 pour gaz et fioul

WEISHAUPT FRANCE

Les brûleurs mixtes Weishaupt peuvent fonctionner de manière flexible soit au gaz soit au fioul. Le fonctionnement de base est en général au gaz. La commutation du combustible peut même se faire très facilement par commutation à distance via un module Bus.

Le brûleur mixte WGL s'intègre parfaitement dans la famille des brûleurs W et associe tous les avantages de la gamme W à la flexibilité de l'utilisation du combustible.

Avantages produit :

  • Performance exemplaire
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande longévité
  • Bon rapport qualité-prix
  • Facilité de raccordement
  • Système pérenne

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Plages de puissances : 70 à 550 kW
Tension réseau / fréquence réseau : 230 V / 50 Hz
Puissance absorbée au démarrage max : 753 W
Puissance absorbée en fonctionnement max : 653 W
Intensité électrique maxi : 3,4 A
Fusible de protection interne : T6,3H, IEC 127-2/5
Fusible externe maxi : 16 AB

Divers

Brûleur

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle
