WEISHAUPT FRANCE

Le nom WEISHAUPT est synonyme de Fiabilité, de Qualité et de Service. En tant qu'entreprise familiale de taille moyenne, nous sommes suffisamment grand pour imposer notre technique de l'énergie dans le monde entier, tout en conservant notre capacité d'agir indépendamment, de manière responsable, flexible et cohérente.

Au centre de recherche et de développement WEISHAUPT, près de 100 techniciens, concepteurs et ingénieurs spécialisés développent des techniques innovantes jusqu'à maturité adéquate pour une fabrication en série. C'est ici que l’on pose les bases fiables de la technique WEISHAUPT.

Une qualité et une précision des plus élevées sont notre exigence. Le savoir-faire de nos collaborateurs se retrouve dans chaque produit et est la condition d'un développement réussi de l'entreprise. Chez WEISHAUPT, seuls les produits et accessoires aboutis sont mis sur le marché pour garantir la fiabilité au client.

Pour WEISHAUPT, offrir un service de qualité fait partie de notre offre. Notre personnel qualifié est à la disposition de nos clients, chaque fois qu'ils ont besoin de nous. Grâce à la formation régulière de nos partenaires spécialisés, techniciens et collaborateurs, nous veillons en permanence à ce que les connaissances soient transmises et appliquées pour qu'un service fiable soit garanti.

Le savoir-faire de WEISHAUPT :