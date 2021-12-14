Préparateurs d’eau chaude sanitaire pour l'habitat collectif / le tertiaire
Pour les grands besoins en eau chaude, Weishaupt propose une gamme complète de préparateurs de différentes tailles et exécutions, ce qui permet de sélectionner le préparateur optimal pour chaque installation.
Une solution d'équipement Weishaupt pour toutes les situations : préparateurs de grande capacité, cascades de préparateurs et de multiples autres équipements pour une préparation d'eau chaude sanitaire d'une hygiène irréprochable.
Avantages produit :
- Hygiène
- Isolation ultra performante
- Longévité
- Mise en œuvre universelle
- Faible emprise au sol
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Volume nominal : 202,1 à 2054 l
Classe d'efficacité énergétique : A à C
Echelle d’étiquetage ballon : A+ - F
Hauteur : 1309 à 2450 mm
Diamètre : 600 à 1380 mm
Cote de basculement : 1436 à 2430 mm
Poids : 103 à 573 kg
Divers
Préparateurs d’eau chaude sanitaire
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Tertiaire
