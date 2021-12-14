ConnexionS'abonner
Préparateurs d’eau chaude sanitaire pour l'habitat collectif / le tertiaire

WEISHAUPT FRANCE

Pour les grands besoins en eau chaude, Weishaupt propose une gamme complète de préparateurs de différentes tailles et exécutions, ce qui permet de sélectionner le préparateur optimal pour chaque installation.

Une solution d'équipement Weishaupt pour toutes les situations : préparateurs de grande capacité, cascades de préparateurs et de multiples autres équipements pour une préparation d'eau chaude sanitaire d'une hygiène irréprochable.

Avantages produit :

  • Hygiène
  • Isolation ultra performante
  • Longévité
  • Mise en œuvre universelle
  • Faible emprise au sol

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Volume nominal : 202,1 à 2054 l
Classe d'efficacité énergétique : A à C
Echelle d’étiquetage ballon : A+ - F
Hauteur : 1309 à 2450 mm
Diamètre : 600 à 1380 mm
Cote de basculement : 1436 à 2430 mm
Poids : 103 à 573 kg

Divers

Préparateurs d’eau chaude sanitaire

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Tertiaire
Documentation

WEISHAUPT FRANCE - Batiweb

Le nom WEISHAUPT est synonyme de Fiabilité, de Qualité et de Service. En tant qu'entreprise...

21 rue andre kiener
68000 colmar
France

