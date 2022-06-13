ConnexionS'abonner
Gel d'étanchéité BIZ'GEL SHAKE 450 ml

BizLine

Gel d'étanchéité BIZ'GEL SHAKE 450 ml pour une étanchéité en deux temps, trois mouvements ! Réticulation très rapide (en fonction de la température).

Re-accessible et retirable : ne jetez pas votre installation, retirez simplement le gel.

Caractéristiques techniques

Gel : UL94-HB
Rigidité diélectrique (kV/mm) : > 23
Tension (kV) : jusqu’à 1
Résistivité de volume (Ω/cm) : > 2.1015
Température de service après polymérisation (°C) : -60 à +200
Temps de réticulation : 7 minutes à 23°C
Stabilisé UV : Oui
Stabilisé moisissure : Oui
Degré de protection : IP68 dans un boîtier approprié
Température d’installation (°C) : +0 à +40

Gel bi-composant aux caractéristiques diélectriques et thermiques élevées. Permet l’étanchéité et l’isolation de connexions électriques dans des installations en intérieur, en extérieur, dans des environnements humides voire immergée. Adapté à l'étanchéité des automatismes extérieurs, à l'interphonie, aux installations électriques extérieures et de piscine, etc. Adapté pour les installations dans un environnement salin et chloré.

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
