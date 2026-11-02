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CV25EN : couvercle de boîte EPERS pour les réseaux enterrés

SEBICO

Le couvercle de boîte EPERS CV25EN de Sebico est une solution durable et esthétique conçue pour s’intégrer parfaitement aux réseaux enterrés.

Fabriqué à partir de matières premières 100 % recyclées, il constitue une alternative performante au couvercle en béton traditionnel. Trois fois plus léger qu’un couvercle béton, il allie robustesse, praticité et facilité de manipulation. Sa finition esthétique de type dalle structurée et sa surface antidérapante assurent une intégration discrète et sécurisée, aussi bien en milieu sec qu’humide. Totalement insensible aux intempéries et aux cycles de gel/dégel, il nécessite peu d’entretien. 

Avec ses dimensions de 30 x 30 cm et son poids de seulement 2,2 kg, le CV25EN est compatible avec les boîtes EPERS CR25S et les rehausses RH25. Il dispose également de prédécoupes pour le passage des descentes de gouttières (Ø 100 mm et 80 x 60 mm), ainsi que de passages facilitant sa prise en main.

Matériaux (détail) :

  • Matières premières 100 % recyclées, Ecolithe, matériau associant la robustesse du minéral à la technicité des polymères.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Référence : CV25EN
Dimensions extérieures : 30 x 30 cm
Poids : 2,2 kg
Matière : 100 % recyclée
3 fois plus léger qu’un couvercle béton
Finition esthétique : type dalle structurée
Surface antidérapante en milieu sec ou humide
Résistant aux intempéries et aux cycles de gel/dégel
Entretien facile
Compatible avec les boîtes EPERS CR25S et les rehausses RH25
Prédécoupes pour descentes de gouttières : Ø 100 mm et 80 x 60 mm
Passages intégrés pour faciliter la prise en main

Divers

Utilisation sur réseaux secs et réseaux humides
Adapté aux installations de boîtes EPERS enterrées
Compatible avec les boîtes EPERS CR25S et les rehausses RH25
Intégration esthétique dans les aménagements extérieurs
Prédécoupes intégrées pour le passage des descentes de gouttières
Solution adaptée aux aménagements nécessitant un couvercle léger, résistant et antidérapant

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Génie civil
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
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