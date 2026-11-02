CV25EN : couvercle de boîte EPERS pour les réseaux enterrés

Le couvercle de boîte EPERS CV25EN de Sebico est une solution durable et esthétique conçue pour s’intégrer parfaitement aux réseaux enterrés.

Fabriqué à partir de matières premières 100 % recyclées, il constitue une alternative performante au couvercle en béton traditionnel. Trois fois plus léger qu’un couvercle béton, il allie robustesse, praticité et facilité de manipulation. Sa finition esthétique de type dalle structurée et sa surface antidérapante assurent une intégration discrète et sécurisée, aussi bien en milieu sec qu’humide. Totalement insensible aux intempéries et aux cycles de gel/dégel, il nécessite peu d’entretien.

Avec ses dimensions de 30 x 30 cm et son poids de seulement 2,2 kg, le CV25EN est compatible avec les boîtes EPERS CR25S et les rehausses RH25. Il dispose également de prédécoupes pour le passage des descentes de gouttières (Ø 100 mm et 80 x 60 mm), ainsi que de passages facilitant sa prise en main.

Matériaux (détail) :