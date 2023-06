Dalles de moquette Futurity 100% recyclable

Recycler, renouveler, aimer de nouveau. Futurity laisse s’exprimer les produits bruts. Elle s’inspire des tas de fils usagés, son esthétique évoque le recyclage. Assemblées, ses dalles offrent des motifs aléatoires et un design accidenté, dans une matière travaillée, irrégulière, d’une texture brute et indomptée: résultats du processus naturel et imprévisible du recyclage.



La palette de 4 coloris, deux clairs et deux plus foncés est disponible pour un sol affirmé, dont la texture brute est parfaitement adaptée à un environnement urbain, franc et fort, ou pour un zoning de type « tapis ».

Matériaux (détail) :

Revêtements de sol textile

Labels et certifications (détail) :