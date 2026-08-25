DIRTMAG® : technopolymère DN40-DN50

Le DIRTMAG® technopolymère grand débit est un pot de décantation magnétique conçu pour protéger les installations de chauffage et de climatisation contre les boues, les particules solides et les impuretés ferreuses.

Grâce à l'association d'une chambre de décantation de grand volume, d'une grille interne et d'un système magnétique extractible, il sépare efficacement les impuretés présentes dans le fluide tout en permettant leur évacuation sans interrompre le fonctionnement de l'installation.

Compatible avec l'eau et les mélanges eau glycolée jusqu'à 30 %, il contribue à préserver les circulateurs, échangeurs, pompes à chaleur et autres composants hydrauliques tout en maintenant les performances du réseau dans le temps. Réalisé en technopolymère haute résistance, il offre une excellente résistance mécanique et une grande durabilité, tout en restant compatible avec les additifs chimiques utilisés dans les installations.

Orientable, il s'installe aussi bien sur des tuyauteries horizontales que verticales, sans modifier ses performances hydrauliques. Disponible en raccordements 1"1/2 et 2", il est particulièrement adapté aux installations nécessitant des débits élevés, aussi bien en neuf qu'en rénovation.

Les avantages du DIRTMAG® :

Protège les composants hydrauliques contre l'encrassement

Contribue au maintien des performances de l'installation

Limite les interventions de maintenance grâce à sa grande chambre de décantation

Nettoyage et vidange possibles sans arrêter l'installation

Adapté aux installations nécessitant des débits importants

Pose facilitée grâce à son corps orientable

Compatible avec les traitements chimiques

Matériaux (détail) :