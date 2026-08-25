DIRTMAG® : technopolymère DN40-DN50
Le DIRTMAG® technopolymère grand débit est un pot de décantation magnétique conçu pour protéger les installations de chauffage et de climatisation contre les boues, les particules solides et les impuretés ferreuses.
Grâce à l'association d'une chambre de décantation de grand volume, d'une grille interne et d'un système magnétique extractible, il sépare efficacement les impuretés présentes dans le fluide tout en permettant leur évacuation sans interrompre le fonctionnement de l'installation.
Compatible avec l'eau et les mélanges eau glycolée jusqu'à 30 %, il contribue à préserver les circulateurs, échangeurs, pompes à chaleur et autres composants hydrauliques tout en maintenant les performances du réseau dans le temps. Réalisé en technopolymère haute résistance, il offre une excellente résistance mécanique et une grande durabilité, tout en restant compatible avec les additifs chimiques utilisés dans les installations.
Orientable, il s'installe aussi bien sur des tuyauteries horizontales que verticales, sans modifier ses performances hydrauliques. Disponible en raccordements 1"1/2 et 2", il est particulièrement adapté aux installations nécessitant des débits élevés, aussi bien en neuf qu'en rénovation.
Les avantages du DIRTMAG® :
- Protège les composants hydrauliques contre l'encrassement
- Contribue au maintien des performances de l'installation
- Limite les interventions de maintenance grâce à sa grande chambre de décantation
- Nettoyage et vidange possibles sans arrêter l'installation
- Adapté aux installations nécessitant des débits importants
- Pose facilitée grâce à son corps orientable
- Compatible avec les traitements chimiques
Matériaux (détail) :
- Corps : PA66G30 (technopolymère)
- Couvercle : PA66G30
- Bouchon supérieur : laiton EN 12164 CW614N
- Vis de purge : laiton EN 12164 CW614N
- Bague de raccordement : laiton EN 12165 CW617N
- Té de raccordement : laiton EN 1982 CB753S
- Grille interne : HDPE
- Joint d'étanchéité : EPDM
- Robinet de vidange avec tétine : laiton EN 12165 CW617N
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Pot de décantation magnétique grand débit en technopolymère
Raccordements disponibles : 1"1/2 et 2" (DN40 et DN50)
Chambre de décantation de grand volume
Aimant extractible pour la séparation des impuretés ferreuses
Séparation des boues et des particules solides
Installation sur tuyauteries horizontales, verticales ou à 45°
Compatible avec l'eau et les mélanges eau glycolée jusqu'à 30 %
Pression maximale de service : 3 bar
Température de fonctionnement : 0 à +90 °C
Induction du barreau magnétique : 2 × 0,3 T
Matériaux
- Laiton
Labels et certifications
- Normes CE
Divers
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