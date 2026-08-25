CORREX® : anode électronique anticorrosion

L'anode électronique CORREX® est une solution de protection cathodique à courant imposé conçue pour préserver durablement les préparateurs d'eau chaude sanitaire contre la corossion.

Destinée aux ballons émaillés, aux cuves avec revêtement Polywarm® et aux réservoirs en acier inoxydable, elle assure une protection continue sans usure de l'anode ni remplacement périodique.

Le système associe une anode en titane à un potentiostat électronique qui adapte automatiquement le courant de protection afin de maintenir un niveau de protection optimal. Contrairement à une anode sacrificielle en magnésium, l'anode CORREX® ne se consomme pas er offre une protection durable de la cuve tout en limitant les opérations de maintenance.

Disponible dans plusieurs configurations selon le matériau, le volume et le nombre d'échangeurs du ballon, la gamme CORREX® répond aussi bien aux installations domestiques qu'aux installations collectives. Un configurateur en ligne permet d'identifier rapidement la référence adaptée à chaque ballon sanitaire.

Les avantages de l'anode électronique CORREX® :

Protection cathodique permanente contre la corrosion

Anode en titane non consommable

Aucune opération de remplacement périodique de l'anode

Ajustement automatique du courant de protection

Adaptation continue aux caractéristiques de l'eau

Large gamme de références pour répondre aux différentes configurations de ballons

Contrôle visuel de l'état de fonctionnement via le potentiostat électronique

Aide au choix :

Pour faciliter le dimensionnement, Thermador met à disposition un configurateur CORREX® permettant d'identifier rapidement l'anode électronique adaptée selon le matériau, le volume et le nombre d'échangeurs du ballon sanitaire.

Matériaux (détail) :