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CORREX® : anode électronique anticorrosion

Thermador SAS

L'anode électronique CORREX® est une solution de protection cathodique à courant imposé conçue pour préserver durablement les préparateurs d'eau chaude sanitaire contre la corossion.

Destinée aux ballons émaillés, aux cuves avec revêtement Polywarm® et aux réservoirs en acier inoxydable, elle assure une protection continue sans usure de l'anode ni remplacement périodique.

Le système associe une anode en titane à un potentiostat électronique qui adapte automatiquement le courant de protection afin de maintenir un niveau de protection optimal. Contrairement à une anode sacrificielle en magnésium, l'anode CORREX® ne se consomme pas er offre une protection durable de la cuve tout en limitant les opérations de maintenance.

Disponible dans plusieurs configurations selon le matériau, le volume et le nombre d'échangeurs du ballon, la gamme CORREX® répond aussi bien aux installations domestiques qu'aux installations collectives. Un configurateur en ligne permet d'identifier rapidement la référence adaptée à chaque ballon sanitaire.

Les avantages de l'anode électronique CORREX® :

  • Protection cathodique permanente contre la corrosion
  • Anode en titane non consommable
  • Aucune opération de remplacement périodique de l'anode
  • Ajustement automatique du courant de protection
  • Adaptation continue aux caractéristiques de l'eau
  • Large gamme de références pour répondre aux différentes configurations de ballons
  • Contrôle visuel de l'état de fonctionnement via le potentiostat électronique

Aide au choix :
Pour faciliter le dimensionnement, Thermador met à disposition un configurateur CORREX® permettant d'identifier rapidement l'anode électronique adaptée selon le matériau, le volume et le nombre d'échangeurs du ballon sanitaire.

Matériaux (détail) :

  • Anode : titane avec revêtement en oxyde mixte de métal noble (MMO)
  • Boîtier de potentiostat : ASA (Acrylonitrile Styrène Acrylate)

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Système de protection cathodique à courant imposé
Protection des ballons émaillés, Polywarm® et inox destinés à l'eau chaude sanitaire
Disponible en plusieurs configurations selon le matériau, le volume et le nombre d'échangeurs du ballon
Anode en titane avec revêtement en oxyde mixte de métal noble (MMO)
Potentiostat électronique avec ajustement automatique du courant de protection
Alimentation : 100 à 230 V ± 10 %
Fréquence : 50 / 60 Hz
Boîtier avec affichage de l'état de fonctionnement et des paramètres de protection
Versions disponibles de 1 à 5 anodes selon la référence

Labels et certifications

  • Normes CE

Divers

Protection anticorrosion des préparateurs d'eau chaude sanitaire
Ballons émaillés
Ballons avec revêtement Polywarm®
Réservoirs en acier inoxydable
Installations d'eau chaude sanitaire en maison inidviduelle
Installations d'eau chaude sanitaire collectives

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
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