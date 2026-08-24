PLURIMOD XM : module CIC d'équilibrage dynamique

Le PLURIMOD XM est un module hydraulique individuel destiné à la gestion du chauffage et/ou du rafraîchissement dans les bâtiments résidentiels collectifs.

Il intègre un régulateur de pression différentielle permettant un équilibrage hydraulique automatique, garantissant un débit stable quelles que soient les variations de pression du réseau. Cette technologie contribue à améliorer le confort des occupants tout en facilitant le réglage et l'exploitation de l'installation.

Compact et préassemblé, le module regroupe les principaux composants hydrauliques nécessaires au raccordement d'un logement : filtre, vannes d'isolement, régulateur Δp, emplacement pour compteur d'énergie et coque d'isolation. Il simplifie l'installation, limite le temps de mise en œuvre et facilite les opérations de maintenance. Disponible en versions bas débit et haut débit, il répond aux différentes configurations d'installations de chauffage et de rafraîchissement.

Conçu pour faciliter l'individualisation des logements, le PLURIMOD XM permet également l'intégration d'un compteur d'énergie et d'une motorisation de la vanne de régulation (en option). Sa conception compacte favorise une installation soignée et un accès simplifié aux composants pour les opérations d'entretien.

Les avantages du PLURIMOD XM :

Équilibrage hydraulique automatique

Débit stable quelles que soient les variations de pression

Module préassemblé pour une installation simplifiée

Emplacement intégré pour compteur d'énergie

Maintenance facilitée grâce au filtre et aux vannes d'isolement

Disponible en versions bas débit et haut débit

Isolation thermique intégrée

Matériaux (détail) :