Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

PLURIMOD XM : module CIC d'équilibrage dynamique

Thermador SAS

Le PLURIMOD XM est un module hydraulique individuel destiné à la gestion du chauffage et/ou du rafraîchissement dans les bâtiments résidentiels collectifs.

Il intègre un régulateur de pression différentielle permettant un équilibrage hydraulique automatique, garantissant un débit stable quelles que soient les variations de pression du réseau. Cette technologie contribue à améliorer le confort des occupants tout en facilitant le réglage et l'exploitation de l'installation.

Compact et préassemblé, le module regroupe les principaux composants hydrauliques nécessaires au raccordement d'un logement : filtre, vannes d'isolement, régulateur Δp, emplacement pour compteur d'énergie et coque d'isolation. Il simplifie l'installation, limite le temps de mise en œuvre et facilite les opérations de maintenance. Disponible en versions bas débit et haut débit, il répond aux différentes configurations d'installations de chauffage et de rafraîchissement.

Conçu pour faciliter l'individualisation des logements, le PLURIMOD XM permet également l'intégration d'un compteur d'énergie et d'une motorisation de la vanne de régulation (en option). Sa conception compacte favorise une installation soignée et un accès simplifié aux composants pour les opérations d'entretien.

Les avantages du PLURIMOD XM :

  • Équilibrage hydraulique automatique
  • Débit stable quelles que soient les variations de pression
  • Module préassemblé pour une installation simplifiée
  • Emplacement intégré pour compteur d'énergie
  • Maintenance facilitée grâce au filtre et aux vannes d'isolement
  • Disponible en versions bas débit et haut débit
  • Isolation thermique intégrée

Matériaux (détail) :

  • Corps hydraulique : laiton EN 12165 CW614N / CW617N
  • Coque d'isolation : EPP expansé
  • Filtres : matériau polymère (filtre de rinçage et filtre de fonctionnement)
  • Vannes d'isolement : laiton
  • K9Joints d'étanchéité : élastomère adapté aux circuits de chauffage et de rafraîchissement

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Module hydraulique individuel pour chauffage et/ou rafraîchissement
Équilibrage dynamique par régulateur de pression différentielle (Δp)
Disponible en versions bas débit et haut débit
Compatible avec l'eau et les eaux glycolées non dangereuses (jusqu'à 30 %)
Pression maximale de service : 10 bar
Température de fonctionnement : 3 à 90 °C
Raccordements : 3/4" M
Emplacement intégré pour compteur d'énergie (entraxe 130 mm)
Coque d'isolation en EPP expansé fournie
Installation horizontale ou verticale

Matériaux

  • Laiton
  • Polymère
  • Polypropylène
  • Élastomère

Divers

Chauffage et rafraîchissement en habitat collectif
Modules d'appartement
Installations neuves et rénovation

Familles d'ouvrage

  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

Thermador SAS - Batiweb

Spécialiste des produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire, Thermador apporte...

Parc d'Activités de Chesnes - 80 rue du Ruisseau - CS10710
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.