PLURIMOD XM : module CIC d'équilibrage dynamique
Le PLURIMOD XM est un module hydraulique individuel destiné à la gestion du chauffage et/ou du rafraîchissement dans les bâtiments résidentiels collectifs.
Il intègre un régulateur de pression différentielle permettant un équilibrage hydraulique automatique, garantissant un débit stable quelles que soient les variations de pression du réseau. Cette technologie contribue à améliorer le confort des occupants tout en facilitant le réglage et l'exploitation de l'installation.
Compact et préassemblé, le module regroupe les principaux composants hydrauliques nécessaires au raccordement d'un logement : filtre, vannes d'isolement, régulateur Δp, emplacement pour compteur d'énergie et coque d'isolation. Il simplifie l'installation, limite le temps de mise en œuvre et facilite les opérations de maintenance. Disponible en versions bas débit et haut débit, il répond aux différentes configurations d'installations de chauffage et de rafraîchissement.
Conçu pour faciliter l'individualisation des logements, le PLURIMOD XM permet également l'intégration d'un compteur d'énergie et d'une motorisation de la vanne de régulation (en option). Sa conception compacte favorise une installation soignée et un accès simplifié aux composants pour les opérations d'entretien.
Les avantages du PLURIMOD XM :
- Équilibrage hydraulique automatique
- Débit stable quelles que soient les variations de pression
- Module préassemblé pour une installation simplifiée
- Emplacement intégré pour compteur d'énergie
- Maintenance facilitée grâce au filtre et aux vannes d'isolement
- Disponible en versions bas débit et haut débit
- Isolation thermique intégrée
Matériaux (détail) :
- Corps hydraulique : laiton EN 12165 CW614N / CW617N
- Coque d'isolation : EPP expansé
- Filtres : matériau polymère (filtre de rinçage et filtre de fonctionnement)
- Vannes d'isolement : laiton
- K9Joints d'étanchéité : élastomère adapté aux circuits de chauffage et de rafraîchissement
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Module hydraulique individuel pour chauffage et/ou rafraîchissement
Équilibrage dynamique par régulateur de pression différentielle (Δp)
Disponible en versions bas débit et haut débit
Compatible avec l'eau et les eaux glycolées non dangereuses (jusqu'à 30 %)
Pression maximale de service : 10 bar
Température de fonctionnement : 3 à 90 °C
Raccordements : 3/4" M
Emplacement intégré pour compteur d'énergie (entraxe 130 mm)
Coque d'isolation en EPP expansé fournie
Installation horizontale ou verticale
Matériaux
- Laiton
- Polymère
- Polypropylène
- Élastomère
Divers
Chauffage et rafraîchissement en habitat collectif
Modules d'appartement
Installations neuves et rénovation
Familles d'ouvrage
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
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