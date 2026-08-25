LEGIOMIX®evo : mitigeur électronique pour ECS
Le LEGIOMIX®evo est un mitigeur électronique conçu pour les installations centralisées de production et de distribution d'eau chaude sanitaire.
Il assure une régulation précise de la température de l'ECS et intègre plusieurs programmes de désinfection thermique afin de contribuer à la prévention du risque lié aux légionelles. Le régulateur contrôle le bon déroulement des cycles, enregistre les paramètres de fonctionnement et permet d'adapter les réglages aux besoins de l'installation.
Grâce à son écran tactile, à sa connectivité avec Caleffi Cloud et à son intégration aux systèmes de gestion technique du bâtiment via ModBus ou BACnet, le LEGIOMIX®evo facilite la supervision à distance, le suivi des températures et la consultation de l'historique des alarmes et des désinfections. Il permet également de gérer la pompe de bouclage afin d'optimiser le fonctionnement du réseau d'eau chaude sanitaire.
Disponible en versions filetées ou à brides, avec plusieurs alimentations et modes de commande, la gamme LEGIOMIX®evo s'adapte aux différentes configurations d'installations collectives d'eau chaude sanitaire. Son architecture évolutive répond aux exigences des bâtiments tertiaires, des établissements de santé, des hôtels et des logements collectifs, où la maîtrise de la température et la traçabilité des opérations sont essentielles.
Les avantages du LEGIOMIX®evo :
- Maintien précis de la température de l'eau chaude sanitaire
- Désinfection thermique programmable avec suivi des cycles
- Enregistrement des températures, alarmes et historiques de fonctionnement
- Supervision à distance via Caleffi Cloud
- Intégration aux systèmes GTB/GTC via ModBus et BACnet
- Fonction Failsafe disponible selon les versions
- Gestion de la pompe de bouclage (selon la réglementation en vigueur)
- Écran tactile couleur facilitant le paramétrage et l'exploitation
Matériaux (détail) :
- Corps de vanne : laiton ou alliage « Low Lead » antidézincification selon les versions
- Sphère : laiton chromé, alliage « Low Lead » ou acier inoxydable AISI 316 selon les versions
- Joints hydrauliques : EPDM ou NBR selon les versions
- Coffret du régulateur : ABS auto-extinguible V0
- Sondes de température : acier inoxydable
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Mitigeur électronique pour installations centralisées de production d'eau chaude sanitaire
Gamme disponible en versions filetées (3/4" à 2") et à brides (DN65 et DN80)
Alimentation 230 V AC ou 24 V AC selon les versions
Régulation électronique de la température de l'ECS
Désinfection thermique programmable
Écran tactile couleur 4,3"
Connectivité Caleffi Cloud pour le contrôle à distance
Communication avec les systèmes GTB/GTC via ModBus ou BACnet
Fonction Failsafe disponible selon les versions
Gestion de la pompe de bouclage (selon la réglementation en vigueur)
Historique des températures, alarmes et cycles de désinfection
Plage de réglage de la température : 20 à 85 °C
Plage de désinfection thermique : 40 à 85 °C
Matériaux
- Acier inoxydable
- Laiton
Labels et certifications
- Normes CE
Divers
Production centralisée d'eau chaude sanitaire
Réseaux de distribution d'ECS avec boucle de recirculation
Prévention du risque lié aux légionelles par désinfection thermique programmable
Installations collectives
Établissements de santé
Hôtels et résidences
Bâtiments tertiaires
Équipements sportifs et de loisirs
Établissements d'enseignement et bâtiments publics
Familles d'ouvrage
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
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