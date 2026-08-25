LEGIOMIX®evo : mitigeur électronique pour ECS

Le LEGIOMIX®evo est un mitigeur électronique conçu pour les installations centralisées de production et de distribution d'eau chaude sanitaire.

Il assure une régulation précise de la température de l'ECS et intègre plusieurs programmes de désinfection thermique afin de contribuer à la prévention du risque lié aux légionelles. Le régulateur contrôle le bon déroulement des cycles, enregistre les paramètres de fonctionnement et permet d'adapter les réglages aux besoins de l'installation.

Grâce à son écran tactile, à sa connectivité avec Caleffi Cloud et à son intégration aux systèmes de gestion technique du bâtiment via ModBus ou BACnet, le LEGIOMIX®evo facilite la supervision à distance, le suivi des températures et la consultation de l'historique des alarmes et des désinfections. Il permet également de gérer la pompe de bouclage afin d'optimiser le fonctionnement du réseau d'eau chaude sanitaire.

Disponible en versions filetées ou à brides, avec plusieurs alimentations et modes de commande, la gamme LEGIOMIX®evo s'adapte aux différentes configurations d'installations collectives d'eau chaude sanitaire. Son architecture évolutive répond aux exigences des bâtiments tertiaires, des établissements de santé, des hôtels et des logements collectifs, où la maîtrise de la température et la traçabilité des opérations sont essentielles.

Les avantages du LEGIOMIX®evo :

Maintien précis de la température de l'eau chaude sanitaire

Désinfection thermique programmable avec suivi des cycles

Enregistrement des températures, alarmes et historiques de fonctionnement

Supervision à distance via Caleffi Cloud

Intégration aux systèmes GTB/GTC via ModBus et BACnet

Fonction Failsafe disponible selon les versions

Gestion de la pompe de bouclage (selon la réglementation en vigueur)

Écran tactile couleur facilitant le paramétrage et l'exploitation

Matériaux (détail) :