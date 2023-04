ECOLINE/HIGHLINE : baie accordéon en aluminium

La baie vitrée accordéon Solarlux offre de nombreux avantages, mais le principal est sans aucun doute la fusion qu'elle crée entre l'intérieur et l'extérieur. Grâce à ses grandes façades vitrées qui peuvent être ouvertes à 100 %, la baie accordéon confère aux espaces de vie une ambiance unique. Contrairement à la porte coulissante classique avec laquelle une large surface vitrée reste toujours visible lorsque la porte est ouverte, les différents éléments de la baie accordéon se replient vantail contre vantail pour n’occuper qu’un minimum d’espace, et ainsi garantir une vue imprenable.



Grâce à sa profondeur de construction de 67mm pour l'Ecoline et 84 mm pour la Highline , ce système de baie accordéon offre une faible largeur apparente de 99 mm au niveau de l'aboutement du vantail. Cela s'explique par le cœur de la baie accordéon, la bionicTURTLE® : une âme isolante multifonctionnelle qui allie divers détails techniques.



Sa forme permet d'avoir des profilés extrêmement fins, et ce même en présence de vantaux de grandes dimensions et de poids élevé. En outre, elle permet d'accueillir le verrouillage et les ferrures et garantit une isolation optimale.