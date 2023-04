WOODLINE/COMBILINE : baie accordéon en bois et bois capotage alu

Allier confort et modernité grâce à la baie accordéon Woodline. Ses profilés sont composés de bois de qualité lamellé-collé, géré de façon écoresponsable et certifié PEFC et FSC. Un raccord d'angle spécifique des vantaux apporte au système une stabilité supplémentaire. Le dormant se compose d'une construction en aluminium qui est recouverte intégralement à l'intérieur et à l'extérieur avec du bois massif.



La profondeur de construction est de 86 mm. La faible largeur apparente du profilé de 143 mm dans l'aboutement du vantail apporte une transparence maximale même lorsque la baie est fermée. Pour une harmonie parfaite avec la nature.



La baie accordéon Combiline garantit une résistance maximale aux intempéries grâce à ses profilés en bois/aluminium. Ce système présente également une profondeur de construction de 86 mm dans le profilé de vantail tandis qu'un capotage aluminium anguleux est appliqué à l'extérieur sur le profilé en bois. Le dormant se compose d'une construction en aluminium dont le côté intérieur du cadre est recouvert de bois massif. L'étanchéité se fait sur deux niveaux tout autour, un drainage optimal du système étant ainsi garanti. Largeur de profilé de 147 mm.