Fenêtre de toit rotation FTP‑V GREENVIEW

La fenêtre de toit FTP‑V GREENVIEW offre une manipulation aisée grâce à une poignée inférieure avec deux niveaux de micro ouverture.

Fabriquée avec la technologie thermoPro, elle garantit une excellente efficacité énergétique, une isolation optimale et une installation simplifiée. L’ouvrant pivotant à 180° facilite le nettoyage de la vitre extérieure. La sécurité est renforcée par un vitrage extérieur trempé (garanti à vie contre la grêle) et le système anti effraction topSafe. Disponible avec de nombreux accessoires. Compatible avec des toits de 15 à 90°.

Finition extérieure standard en aluminium RAL 7016, avec options en aluminium RAL au choix, cuivre ou zinc.