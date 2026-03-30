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Fenêtre de toit rotation FTP‑V GREENVIEW

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FAKRO FRANCE

La fenêtre de toit FTP‑V GREENVIEW offre une manipulation aisée grâce à une poignée inférieure avec deux niveaux de micro ouverture.

Fabriquée avec la technologie thermoPro, elle garantit une excellente efficacité énergétique, une isolation optimale et une installation simplifiée. L’ouvrant pivotant à 180° facilite le nettoyage de la vitre extérieure. La sécurité est renforcée par un vitrage extérieur trempé (garanti à vie contre la grêle) et le système anti effraction topSafe. Disponible avec de nombreux accessoires. Compatible avec des toits de 15 à 90°.

Finition extérieure standard en aluminium RAL 7016, avec options en aluminium RAL au choix, cuivre ou zinc.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Ouverture par rotation 180° : accès complet pour un nettoyage facile.
Poignée inférieure ergonomique : deux micro‑ouvertures pour une ventilation contrôlée.
Sécurité renforcée : vitrage extérieur trempé, garantie à vie contre la grêle, système topSafe.
Technologie thermoPro : performances thermiques et étanchéité optimisées.
Installation : adaptée aux toitures de 15° à 90°.
Finitions extérieures : aluminium RAL7016, options RAL sur demande, versions cuivre ou zinc.
Choix de finitions bois : FTP naturel, FTW blanc, FTU blanc PU.

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
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