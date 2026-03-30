Fenêtre de toit rotation PTP-X GREENVIEW

La fenêtre de toit PTP-X GREENVIEW, réalisée en PVC multichambres renforcé par une structure en acier, assure une excellente stabilité, une isolation performante et une durabilité élevée.

Son ouvrant pivotant à 180° facilite le nettoyage de la vitre extérieure, tandis que la poignée inférieure garantit une manipulation confortable et intuitive.

Cette poignée propose également deux positions de micro ouverture permettant une ventilation maîtrisée au quotidien. Grâce à la technologie thermoPro, la fenêtre offre une efficacité énergétique optimisée, une étanchéité supérieure et une installation simplifiée. Elle s’adapte parfaitement aux toitures de 15 à 90°. La finition extérieure standard est en aluminium RAL 7016, avec d’autres variantes disponibles sur demande.