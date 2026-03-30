Fenêtre de toit rotation PTP-X GREENVIEW
La fenêtre de toit PTP-X GREENVIEW, réalisée en PVC multichambres renforcé par une structure en acier, assure une excellente stabilité, une isolation performante et une durabilité élevée.
Son ouvrant pivotant à 180° facilite le nettoyage de la vitre extérieure, tandis que la poignée inférieure garantit une manipulation confortable et intuitive.
Cette poignée propose également deux positions de micro ouverture permettant une ventilation maîtrisée au quotidien. Grâce à la technologie thermoPro, la fenêtre offre une efficacité énergétique optimisée, une étanchéité supérieure et une installation simplifiée. Elle s’adapte parfaitement aux toitures de 15 à 90°. La finition extérieure standard est en aluminium RAL 7016, avec d’autres variantes disponibles sur demande.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Isolation optimisée avec la technologie thermoPro : meilleures performances énergétiques, étanchéité renforcée et plus grande durabilité.
Ouverture pratique par rotation : manipulation aisée grâce à la poignée inférieure avec micro ouverture.
Nettoyage facilité : ouvrant pivotant à 180° avec verrouillage pour un entretien sécurisé de la vitre extérieure.
Sécurité élevée : vitrage extérieur trempé avec garantie à vie contre la grêle, système anti effraction topSafe breveté.
Profilés PVC multichambres : coloris blanc, armatures en acier pour une solidité accrue.
Large gamme d’accessoires : nombreux équipements complémentaires disponibles (voir catalogue).
Pente de montage : compatible avec les toitures de 15 à 90°.
Finition extérieure : aluminium en RAL 7016 (standard) ou autres couleurs RAL, cuivre ou zinc sur demande.
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
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