Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Fenêtre de toit rotation PTP-X GREENVIEW

Partager le produit
FAKRO FRANCE

La fenêtre de toit PTP-X GREENVIEW, réalisée en PVC multichambres renforcé par une structure en acier, assure une excellente stabilité, une isolation performante et une durabilité élevée.

Son ouvrant pivotant à 180° facilite le nettoyage de la vitre extérieure, tandis que la poignée inférieure garantit une manipulation confortable et intuitive.

Cette poignée propose également deux positions de micro ouverture permettant une ventilation maîtrisée au quotidien. Grâce à la technologie thermoPro, la fenêtre offre une efficacité énergétique optimisée, une étanchéité supérieure et une installation simplifiée. Elle s’adapte parfaitement aux toitures de 15 à 90°. La finition extérieure standard est en aluminium RAL 7016, avec d’autres variantes disponibles sur demande.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Isolation optimisée avec la technologie thermoPro : meilleures performances énergétiques, étanchéité renforcée et plus grande durabilité.
Ouverture pratique par rotation : manipulation aisée grâce à la poignée inférieure avec micro ouverture.
Nettoyage facilité : ouvrant pivotant à 180° avec verrouillage pour un entretien sécurisé de la vitre extérieure.
Sécurité élevée : vitrage extérieur trempé avec garantie à vie contre la grêle, système anti effraction topSafe breveté.
Profilés PVC multichambres : coloris blanc, armatures en acier pour une solidité accrue.
Large gamme d’accessoires : nombreux équipements complémentaires disponibles (voir catalogue).
Pente de montage : compatible avec les toitures de 15 à 90°.
Finition extérieure : aluminium en RAL 7016 (standard) ou autres couleurs RAL, cuivre ou zinc sur demande.

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
FAKRO FRANCE - Batiweb

FAKRO est le fabricant de fenêtres de toit le plus dynamique au monde et connaît une croissance...

Impasse des Coutures Z.I.- Sud
77200 TORCY
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.