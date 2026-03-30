Fenêtre projection-rotation FPP-V MAX GREENVIEW

La fenêtre FPP-V MAX de la nouvelle gamme GREENVIEW se distingue par son design moderne et sa double fonctionnalité d’ouverture. Elle propose :

une ouverture par projection permettant un angle allant jusqu’à 45°, offrant un confort d’utilisation optimal et une vue dégagée ;

une ouverture par rotation avec pivotement jusqu’à 180°, idéale pour un nettoyage simple et sécurisé.

Le passage d’un mode d’ouverture à l’autre s’effectue facilement grâce au sélecteur intégré dans la partie inférieure du dormant. La poignée ergonomique, placée en partie basse de l’ouvrant, facilite la manipulation quotidienne et propose deux positions de micro-ouverture assurant une ventilation contrôlée. Grâce à la technologie thermoPro, cette fenêtre garantit une excellente efficacité énergétique, une meilleure durabilité, une étanchéité renforcée et une installation simplifiée.