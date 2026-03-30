Fenêtre projection-rotation FPP-V MAX GREENVIEW
La fenêtre FPP-V MAX de la nouvelle gamme GREENVIEW se distingue par son design moderne et sa double fonctionnalité d’ouverture. Elle propose :
- une ouverture par projection permettant un angle allant jusqu’à 45°, offrant un confort d’utilisation optimal et une vue dégagée ;
- une ouverture par rotation avec pivotement jusqu’à 180°, idéale pour un nettoyage simple et sécurisé.
Le passage d’un mode d’ouverture à l’autre s’effectue facilement grâce au sélecteur intégré dans la partie inférieure du dormant. La poignée ergonomique, placée en partie basse de l’ouvrant, facilite la manipulation quotidienne et propose deux positions de micro-ouverture assurant une ventilation contrôlée. Grâce à la technologie thermoPro, cette fenêtre garantit une excellente efficacité énergétique, une meilleure durabilité, une étanchéité renforcée et une installation simplifiée.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Ouverture projection–rotation: aération confortable et nettoyage simplifié (pivot jusqu’à 180°).
Performance thermique élevée : vitrage P50 44 mm et technologie thermoPro pour un confort optimal toute l’année.
Isolation acoustique renforcée : affaiblissement Rw = 41 dB, parfait pour les environnements bruyants.
Sécurité maximale : système topSafe, vitrage trempé extérieur et verre feuilleté de protection P2A.
Design moderne et durable : profilés PVC résistants à l’humidité, finition précise, habillage extérieur alu RAL 7016, matériaux recyclés.
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
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