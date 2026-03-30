Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Fenêtre rotation rehaussée et allège FDP-V GREENVIEW

Partager le produit
FAKRO FRANCE

La fenêtre à rotation rehaussée avec allège FDP-V GREENVIEW en bois alu RAL7016 offre un confort d’utilisation optimal grâce à son ouvrant supérieur doté d’un axe de rotation surélevé, permettant une approche aisée même pour les personnes de grande taille.

L’ouvrant inférieur, vitré en sécurité, reste fixe, tandis que la technologie thermoPro garantit une excellente efficacité énergétique, une durabilité accrue et une parfaite étanchéité. L’ouvrant pivotant à 160° facilite également le nettoyage de la vitre extérieure. La structure en pin de haute qualité, associée à une finition extérieure aluminium RAL7016, assure une esthétique moderne et une longue durée de vie.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Axe de rotation surélevé permettant un accès confortable à la fenêtre ouverte.
Technologie thermoPro pour une efficacité énergétique optimisée et une installation facilitée.
Nettoyage facile grâce à la rotation de l’ouvrant jusqu’à 160° avec verrouillage.
Sécurité renforcée : vitre extérieure trempée et système anti effraction topSafe.
Finitions de haute qualité : bois de pin multicouche, aluminium RAL7016 en standard, options cuivre/zinc.

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
FAKRO FRANCE - Batiweb

FAKRO est le fabricant de fenêtres de toit le plus dynamique au monde et connaît une croissance...

Impasse des Coutures Z.I.- Sud
77200 TORCY
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.