Fenêtre rotation rehaussée et allège FDP-V GREENVIEW

La fenêtre à rotation rehaussée avec allège FDP-V GREENVIEW en bois alu RAL7016 offre un confort d’utilisation optimal grâce à son ouvrant supérieur doté d’un axe de rotation surélevé, permettant une approche aisée même pour les personnes de grande taille.

L’ouvrant inférieur, vitré en sécurité, reste fixe, tandis que la technologie thermoPro garantit une excellente efficacité énergétique, une durabilité accrue et une parfaite étanchéité. L’ouvrant pivotant à 160° facilite également le nettoyage de la vitre extérieure. La structure en pin de haute qualité, associée à une finition extérieure aluminium RAL7016, assure une esthétique moderne et une longue durée de vie.