Le format Poche de Tec7 : tout coller, étancher et monter

Appliquer à l’aide du pistolet Omnigun à main

Pour toutes les applications dans le monde du sanitaire et de construction.

Pour l'entretien en général, Tec7 remplace la colle universelle, la colle à bois, la colle P.U., le joint de silicone, le joint de silicone sanitaire, le joint d'acrylate et le joint de butylène.

Comme colle universelle, Tec7 adhère sur la plupart des surfaces et ne corrode pas la matière synthétique.

Collage de miroirs (lignes de colles verticales), sur la pierre de taille (ne dégorge pas), le polyester, polystyrène, les surfaces mouillées, même sous l'eau.

Peut être peint avec presque toutes les peintures (peinture basé sur des résines alkydes, appliqué sur Tec7, sèche plus lentement).

Tec7 a moins d'adhérence sur PP, PE, bitumes et silicones.