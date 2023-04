Xtack : montage extrême sans support

Base : polymère MS.

Densité : 1.49 g/cm³.

Viscosité : pâte raide.

Dureté (DIN 53505) après 3 semaines à une humidité relative de 23 °C/50 % : +/- 54 Shore A.

Rétraction (DIN 52451) : +/- 5 % .

Consistance (DIN EN 27390) : ne s’affaisse pas entre les joints d’une largeur allant jusqu’à 40 mm.

Élasticité de rupture : > 500 % .

Module sous élasticité 100 % 23°C (DIN 53504 S2) : 1.0 N/mm².

Résistance à la traction (DIN 53504 S2) : 2.2 N/mm².

Formation de la pellicule : 3-5 minutes.

Durcissement : 24 h - 2.7mm // 48 h - 4mm

Stabilité thermique : -40°C à +90 °C.

Température de traitement : de +5°C à +40°C.

Résistance chimique : bonne contre l’eau, l’eau salée, les solvants aliphatiques, les huiles, les acides anorganiques dilués et les alkalis ; moyenne contre les esters, les cétones et les aromates ; mauvaise contre des acides concentrés et des solvants chlorés

Inaltérabilité : parfait.

Durée de conservation : 15 mois dans son emballage d’origine fermé.