WP7-501 : revêtement ciment polymère étanche murs + caves

Enlever autant de peinture ancienne et d'enduit détaché que possible. Diluer le primer 1 : 1 avec de l'eau propre et appliquer saturé avec le pulvérisateur sur une surface propre, réceptive et stable.

Mélanger le volume requis de ciment polymère pour la première couche (1 kg par 1,2 m2) avec de l'eau propre. Rapport de mélange 400 ml d'eau par kg. Mélanger avec un mélangeur à rotation lente (500 tr/min) jusqu’obtention d’une masse liquide épaisse et sans grumeaux et laisser reposer pendant 2 minutes. Remuer avant utilisation. Le mélange peut être utilisé pendant 35 à 45 minutes, dépendant de la température ambiante. En durcissant dans le pot, ne jamais ajouter d'eau pour respecter le rapport de mélange : ne mélangez que le volume de produit que vous pouvez appliquer avant le durcissement.

Appliquer la première couche de +/- 1 mm vigoureusement à l’aide d’un pinceau large et rigide, sur le primer encore humide.

Laisser sécher 2 à 5 heures avant d'appliquer la deuxième couche (la première doit être dure au toucher). Humidifier la première couche avec de l'eau à l'aide d'un vaporisateur et appliquer la deuxième couche de +/- 1 mm perpendiculairement à la direction du pinceau de la première couche.

Nettoyer le matériel et d’éventuels taches de suite à l'eau claire. Après durcissement se retire de façon mécanique. Durcissement complet après 7 à 14 jours, selon la température. Humidité relative pendant l'application et le durcissement : 50 à 80%. Assurer une ventilation pour éviter la condensation. Ne pas utiliser de séchoir ni de déshumidificateur dans le premier mois suivant l'application. Recouvrable après durcissement avec de la peinture respirante.

Consommation : 1 sac de 10 kg pour 6 m2 (2 mm d'épaisseur en 2 couches sur un mur lisse).