Gamme Caractère – Plaquettes en terre cuite

La gamme Caractère propose une nouvelle génération de plaquettes en terre cuite au rendu authentique et minéral.

Réalisées sur une base de plaquette Écorce, elles sont sublimées par l’application de poudres minérales composées de sable, de pigments et d’oxydes naturels. Ce procédé confère au produit une texture riche, des nuances naturelles et un aspect minéral unique, proche de la matière brute.

Chaque plaquette révèle ainsi un jeu subtil de reliefs et de teintes, apportant caractère et profondeur aux façades.

Compatible avec les systèmes d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) et conforme aux exigences des normes en vigueur.

La gamme Caractère est idéale pour des projets architecturaux recherchant authenticité, relief et singularité, tout en bénéficiant des performances techniques de la terre cuite.

Matériaux (détail) :

Argile

Labels et certifications (détail) :