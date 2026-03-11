Gamme Caractère – Plaquettes en terre cuite
La gamme Caractère propose une nouvelle génération de plaquettes en terre cuite au rendu authentique et minéral.
Réalisées sur une base de plaquette Écorce, elles sont sublimées par l’application de poudres minérales composées de sable, de pigments et d’oxydes naturels. Ce procédé confère au produit une texture riche, des nuances naturelles et un aspect minéral unique, proche de la matière brute.
Chaque plaquette révèle ainsi un jeu subtil de reliefs et de teintes, apportant caractère et profondeur aux façades.
Compatible avec les systèmes d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) et conforme aux exigences des normes en vigueur.
La gamme Caractère est idéale pour des projets architecturaux recherchant authenticité, relief et singularité, tout en bénéficiant des performances techniques de la terre cuite.
Matériaux (détail) :
- Argile
Labels et certifications (détail) :
- Fiche technique et FDES à l'appui
- Produit en Anjou
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Disponible uniquement en plaquettes et angles
Solution adaptée aux revêtements de façade et systèmes ITE
Cuisson au four à gaz, garantissant :
Une grande flexibilité de production
Une meilleure réactivité industrielle
Le respect des exigences techniques et des normes ITE
Plaquette en terre cuite avec finition Écorce
Application de poudres minérales (sable, pigments et oxydes naturels) pour créer un aspect minéral, texturé et nuancé
Suppression des bords festonnés, facilitant la mise en œuvre par les poseurs
Réduction de l’épaisseur : 15 mm → 12 mm
Produit plus léger
Pose facilitée
Compatible avec un plus grand nombre de systèmes
Adaptée aux systèmes d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE)
Mise en œuvre simplifiée pour les entreprises de pose
Esthétique minérale et relief naturel
Matériaux
- Terre cuite
Labels et certifications
- FDES
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
