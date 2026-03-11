Podcast
Gamme Caractère – Plaquettes en terre cuite

RAIRIES MONTRIEUX

La gamme Caractère propose une nouvelle génération de plaquettes en terre cuite au rendu authentique et minéral.

Réalisées sur une base de plaquette Écorce, elles sont sublimées par l’application de poudres minérales composées de sable, de pigments et d’oxydes naturels. Ce procédé confère au produit une texture riche, des nuances naturelles et un aspect minéral unique, proche de la matière brute.

Chaque plaquette révèle ainsi un jeu subtil de reliefs et de teintes, apportant caractère et profondeur aux façades.

Compatible avec les systèmes d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) et conforme aux exigences des normes en vigueur.

La gamme Caractère est idéale pour des projets architecturaux recherchant authenticité, relief et singularité, tout en bénéficiant des performances techniques de la terre cuite.

Matériaux (détail) :

  • Argile

Labels et certifications (détail) :

  • Fiche technique et FDES à l'appui
  • Produit en Anjou

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Disponible uniquement en plaquettes et angles
Solution adaptée aux revêtements de façade et systèmes ITE
Cuisson au four à gaz, garantissant :
Une grande flexibilité de production
Une meilleure réactivité industrielle
Le respect des exigences techniques et des normes ITE
Plaquette en terre cuite avec finition Écorce
Application de poudres minérales (sable, pigments et oxydes naturels) pour créer un aspect minéral, texturé et nuancé
Suppression des bords festonnés, facilitant la mise en œuvre par les poseurs
Réduction de l’épaisseur : 15 mm → 12 mm
Produit plus léger
Pose facilitée
Compatible avec un plus grand nombre de systèmes
Adaptée aux systèmes d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE)
Mise en œuvre simplifiée pour les entreprises de pose
Esthétique minérale et relief naturel

Matériaux

  • Terre cuite

Labels et certifications

  • FDES

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
RAIRIES MONTRIEUX - Batiweb

Fabricant français de référence, Rairies Montrieux façonne depuis cinq générations...

1 rue des Fourneaux
49430 LES RAIRIES
France

Plus d'informations


