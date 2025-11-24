Imagin : les verres décoratifs à motifs en relief
Imagin, les verres décoratifs à motifs en relief regroupent une collection de vitrages imprimés conçus avec un procédé de fabrication à faibles émissions de CO₂. Cette gamme offre une grande variété de motifs en relief, adaptés aux projets d’agencement, de décoration et d’architecture intérieure, tout en assurant une performance esthétique et environnementale élevée.
Les verres imprimés Imagin existent en 22 dessins standards et plus de 50 motifs supplémentaires disponibles sur demande. Leur large palette permet de répondre aux besoins des projets intégrant cloisons vitrées, parois décoratives, mobilier ou revêtements muraux.
IMAGIN MAT : finition satinée, luminosité préservée
La version Imagin Mat (Delta Mat, Flutes Mat) offre une surface satinée garantissant intimité et transmission lumineuse. Le matage à l’acide, contrôlé avec précision, assure une homogénéité parfaite tout en offrant une résistance aux taches et un entretien simple. Cette solution remplace avantageusement les verres sablés traditionnels.
IMAGIN BACK-PAINTED : verres imprimés laqués
Les modèles Imagin Back-Painted combinent un relief décoratif avec une peinture blanche ou noire appliquée sur la face arrière. Faciles à poser comme revêtement mural, ils conviennent aux cloisons, aux murs décoratifs et aux éléments de mobilier.
La gamme comprend :
- Imagin Flutes White Light 9003
- Imagin Flutes Black Classic 9005
- Imagin Raywall 90 White Light 9003
- Imagin Raywall 90 Black Classic 9005
Ces verres imprimés laqués bénéficient d’une compatibilité garantie avec les systèmes d’installation par collage FIX-IN.
IMAGIN DOMINOS : motif géométrique contemporain
Le motif Dominos, composé de petits carrés réguliers, est disponible en 4, 6 et 8 mm. Sa version trempable thermiquement lui permet d’être utilisée dans les cabines de douche, cloisons vitrées ou portes toute hauteur.
Production durable
L’ensemble de la collection est fabriqué dans un four hybride réduisant significativement les émissions directes de CO₂. Ce procédé améliore également la circularité du verre grâce à l’intégration d’une proportion plus élevée de matériaux recyclés.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Verre imprimé décoratif à motifs en relief
Fabrication à faibles émissions de CO₂ (four hybride)
Disponibilité : 22 motifs standards + motifs additionnels sur demande
Épaisseurs disponibles : 4 mm, 6 mm, 8 mm (selon modèle)
Compatibilité : version trempable thermiquement (Dominos)
Finitions : satinée (Imagin Mat), laquée blanche ou noire (Back-Painted)
Surface mate contrôlée et homogène
Transmission lumineuse élevée (Imagin Mat)
Résistance aux taches et entretien facilité
Pose en revêtement mural ou cloison
Garantie de compatibilité avec systèmes de collage FIX-IN
Matériaux
- Verre
Divers
Applications : cloisons, cabines de douche, portes toute hauteur, mobilier, murs décoratifs
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Lacobel T, brillance et résistance à la chaleur
Lacobel T est un verre laqué trempé thermiquement qui apporte élégance et facilité d’entretien en revêtement mural, en plan de travail, ou encore en porte...
Stratobel Mirox : miroir feuilleté de sécurité
Stratobel Mirox est un miroir feuilleté de sécurité composé soit de deux miroirs spéciaux AGC collés dos à dos (Stratobel Mirox Duo), soit d’un miroir...
Clearsight, verre antireflets invisible pour vitrines et fenêtres panoramiques
Que l’on soit commerçant, conservateur de musée ou propriétaire d’un établissement à la vue imprenable, de grandes vitrines ou baies vitrées avec un...
Luxclear Protect, le verre anticorrosion pour les portes de douche durables
Vous recherchez une solution durable pour garder les pare-douches, pare-baignoires et cabines de douches étincelantes comme au premier jour ? Vous avez besoin de portes et pare-baignoires en verre...
Matelac T, l'élégance du verre laqué dépoli
Habiller les parois murales d’une matière durable, résistante et élégante : le Matelac T. T pour trempé thermiquement. Ce qui lui donne une résistance accrue...
Matelac, panneaux de verre laqué satiné pour revêtement mural d'exception
Le verre laqué satiné est sans conteste synonyme de beauté, de finesse et de raffinement. Tout d’abord plébiscité pour sa transparence, le verre est aujourd’hui...
Lacobel : Panneaux de verre laqué brillant pour revêtement mural durable
Le verre laqué brillant est le matériau qui reflète la lumière. Il illumine les intérieurs et agrandit les espaces. Tout d’abord plébiscité pour sa...
Stratobel Color, le verre feuilleté de sécurité haut en couleurs
Verre et couleur. La combinaison parfaite en décoration pour aménager des cloisons, portes, fenêtres, mobiliers aux reflets chatoyants. Avec le Stratobel Colour, alliez verre, sécurité,...
Mirold Morena, le miroir vintage pour les rénovations
Vous recherchez un miroir unique et vintage ? Vous vous attelez à un projet de rénovation et vous souhaitez conserver le charme d’origine ? Il existe pour cela le miroir vieilli...
Mirox 4green+, le nouveau miroir écologique
Les alternatives écologiques ont le vent en poupe : Chaque matériau et chaque composant a son importance dans les projets de décorations d’intérieur… Une véritable...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
Les vidéos de la marque
Stratobel Strong : verre feuilleté pour garde-corps
Stratobel Strong, la nouvelle génération de garde-corps en verre signée AGC. Grâce à un PVB 100 fois plus rigide que les standards, ce verre feuilleté haute sécurité offre une protection certifiée (Avis...
Stratobel Mirox : miroir feuilleté de sécurité
Avec Stratobel Mirox, AGC repense le miroir en alliant sécurité et esthétisme. Disponible en version Duo (deux miroirs spéciaux dos à dos) ou Mono (miroir et verre transparent), ce miroir feuilleté intègre...