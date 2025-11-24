Podcast
Imagin : les verres décoratifs à motifs en relief

GLASTETIK

Imagin, les verres décoratifs à motifs en relief regroupent une collection de vitrages imprimés conçus avec un procédé de fabrication à faibles émissions de CO₂. Cette gamme offre une grande variété de motifs en relief, adaptés aux projets d’agencement, de décoration et d’architecture intérieure, tout en assurant une performance esthétique et environnementale élevée.

Les verres imprimés Imagin existent en 22 dessins standards et plus de 50 motifs supplémentaires disponibles sur demande. Leur large palette permet de répondre aux besoins des projets intégrant cloisons vitrées, parois décoratives, mobilier ou revêtements muraux.

IMAGIN MAT : finition satinée, luminosité préservée

La version Imagin Mat (Delta Mat, Flutes Mat) offre une surface satinée garantissant intimité et transmission lumineuse. Le matage à l’acide, contrôlé avec précision, assure une homogénéité parfaite tout en offrant une résistance aux taches et un entretien simple. Cette solution remplace avantageusement les verres sablés traditionnels.

IMAGIN BACK-PAINTED : verres imprimés laqués

Les modèles Imagin Back-Painted combinent un relief décoratif avec une peinture blanche ou noire appliquée sur la face arrière. Faciles à poser comme revêtement mural, ils conviennent aux cloisons, aux murs décoratifs et aux éléments de mobilier.

La gamme comprend :

  • Imagin Flutes White Light 9003
  • Imagin Flutes Black Classic 9005
  • Imagin Raywall 90 White Light 9003
  • Imagin Raywall 90 Black Classic 9005

Ces verres imprimés laqués bénéficient d’une compatibilité garantie avec les systèmes d’installation par collage FIX-IN.

IMAGIN DOMINOS : motif géométrique contemporain

Le motif Dominos, composé de petits carrés réguliers, est disponible en 4, 6 et 8 mm. Sa version trempable thermiquement lui permet d’être utilisée dans les cabines de douche, cloisons vitrées ou portes toute hauteur.

Production durable

L’ensemble de la collection est fabriqué dans un four hybride réduisant significativement les émissions directes de CO₂. Ce procédé améliore également la circularité du verre grâce à l’intégration d’une proportion plus élevée de matériaux recyclés.
 

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Verre imprimé décoratif à motifs en relief
Fabrication à faibles émissions de CO₂ (four hybride)
Disponibilité : 22 motifs standards + motifs additionnels sur demande
Épaisseurs disponibles : 4 mm, 6 mm, 8 mm (selon modèle)
Compatibilité : version trempable thermiquement (Dominos)
Finitions : satinée (Imagin Mat), laquée blanche ou noire (Back-Painted)
Surface mate contrôlée et homogène
Transmission lumineuse élevée (Imagin Mat)
Résistance aux taches et entretien facilité
Pose en revêtement mural ou cloison
Garantie de compatibilité avec systèmes de collage FIX-IN

Matériaux

  • Verre

Divers

Applications : cloisons, cabines de douche, portes toute hauteur, mobilier, murs décoratifs

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
