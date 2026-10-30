KIRO DUO : PAC air/eau R290 avec ballon ECS 250 L

La KIRO DUO associe une unité extérieure de pompe à chaleur air/eau KIRO à un module intérieur intégrant un ballon d'eau chaude sanitaire de 250 litres.

Elle assure en un seul système le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude sanitaire, et constitue la colonne vertébrale d'une installation neuve comme d'une rénovation complète.

Le ballon est réalisé en acier inoxydable duplex, sans anode électronique ni tige en magnésium, pour une grande fiabilité et un entretien réduit. La désinfection à 75 °C et la fonction anti-légionelle garantissent une eau chaude saine. Le module intègre une vanne 3 voies d'inversion, un vase d'expansion de 10 litres, un appoint électrique de 6 kW et un thermostat de secours.

Côté performances, l'unité extérieure full inverter au R290 produit une eau jusqu'à 75 °C, est classée A+++ en chauffage et conserve 100 % de sa puissance jusqu'à -7 °C. L'écran tactile 7 pouces pilote l'ensemble de l'installation, y compris l'eau chaude sanitaire, avec affichage en temps réel de l'énergie et du COP. Compatible Modbus et SG Ready.

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