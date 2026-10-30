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KIRO DUO : PAC air/eau R290 avec ballon ECS 250 L

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KIRO DUO : PAC air/eau R290 avec ballon ECS 250 L - Batiweb

La KIRO DUO associe une unité extérieure de pompe à chaleur air/eau KIRO à un module intérieur intégrant un ballon d'eau chaude sanitaire de 250 litres.

Elle assure en un seul système le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude sanitaire, et constitue la colonne vertébrale d'une installation neuve comme d'une rénovation complète.

Le ballon est réalisé en acier inoxydable duplex, sans anode électronique ni tige en magnésium, pour une grande fiabilité et un entretien réduit. La désinfection à 75 °C et la fonction anti-légionelle garantissent une eau chaude saine. Le module intègre une vanne 3 voies d'inversion, un vase d'expansion de 10 litres, un appoint électrique de 6 kW et un thermostat de secours.

Côté performances, l'unité extérieure full inverter au R290 produit une eau jusqu'à 75 °C, est classée A+++ en chauffage et conserve 100 % de sa puissance jusqu'à -7 °C. L'écran tactile 7 pouces pilote l'ensemble de l'installation, y compris l'eau chaude sanitaire, avec affichage en temps réel de l'énergie et du COP. Compatible Modbus et SG Ready.

Labels et certifications (détail) :

  • Heat Pump Keymark
  • Classe énergétique A+++
  • SG Ready

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Modèles : KIRO8 DUO, KIRO12 DUO, KIRO15 DUO (monophasés), KIRO15T DUO (triphasé)
Ballon d'eau chaude sanitaire intégré : 250 l, cuve en acier inoxydable duplex, sans anode ni tige magnésium
Vase d'expansion : 10 l
Appoint électrique : 6 kW
Module intérieur (L x P x H) : 600 x 730 x 1720 mm, 117 kg
Désinfection à 75 °C, fonction anti-légionelle
Unités extérieures associées : 8 à 15 kW
Classe énergétique chauffage (35 °C / 55 °C) : A+++ / A+++
SCOP climat moyen (EN 14825) : 5,22 à 5,48 à 35 °C ; 3,88 à 4,12 à 55 °C
Efficacité saisonnière ETAS : 205 à 216 % à 35 °C ; 152 à 162 % à 55 °C
Température de fonctionnement : -25 à +43 °C
Température de l'eau : +20 à +75 °C en chauffage, +7 à +25 °C en rafraîchissement
Puissance 100 % maintenue jusqu'à -7 °C (80 % entre -15 °C et -7 °C)
Fluide frigorigène : R290, faible charge (0,75 à 1,9 kg)
Compresseur rotatif à double rotor, ventilateur brushless, échangeur à plaques
Raccords hydrauliques : G1" (KIRO8, KIRO12), G1-1/4" (KIRO15, 15T, 20T)
Unités extérieures (L x P x H) : 1274 x 509 x 1030 mm (KIRO8, KIRO12) à 1274 x 528 x 1560 mm (KIRO15, KIRO15T) ; 125 à 215 kg
Écran tactile 7 pouces avec pilotage de l'eau chaude sanitaire, Modbus, SG Ready

Divers

Module intérieur avec vanne 3 voies d'inversion, thermostat de secours, soupape de sécurité
Pilote radiateurs, plancher chauffant, bouches soufflantes et eau chaude sanitaire
Modes Smart, Éco et Boost
Pour construction neuve ou rénovation complète de l'installation
Outil de sélection KELPAC pour les professionnels
Version sans ballon, à module intérieur compact : KIRO

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle
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