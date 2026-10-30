KIRO : pompe à chaleur air/eau R290 de 8 à 20 kW

La gamme KIRO est une pompe à chaleur air/eau résidentielle full inverter qui assure le chauffage l'hiver, le rafraîchissement l'été et la gestion de l'eau chaude sanitaire.

Elle se compose d'une unité extérieure, disponible de 8 à 20 kW en monophasé ou triphasé (KIRO8, KIRO12, KIRO15, KIRO15T, KIRO20T), et d'un module intérieur de commande compact qui se greffe sur le réseau hydraulique existant : radiateurs, plancher chauffant, bouches soufflantes, cumulus.

Fonctionnant au R290 (propane), fluide naturel à très faible impact environnemental, la KIRO produit une eau jusqu'à 75 °C avec un excellent rendement, même en hiver. Elle est classée A+++ en chauffage à 35 °C comme à 55 °C, avec un SCOP jusqu'à 5,48, et conserve 100 % de sa puissance jusqu'à -7 °C. Son compresseur rotatif à double rotor et son ventilateur brushless adaptent en continu la puissance aux besoins, pour une consommation maîtrisée et un fonctionnement très silencieux.

Le module intérieur est équipé d'un écran tactile 7 pouces affichant les données en temps réel (énergie, COP) et permettant une programmation personnalisée. Il gère deux circuits mélangés, la fonction anti-légionelle, les modes Smart, Éco et Boost, et peut piloter jusqu'à 10 unités extérieures en cascade avec dégivrage optimisé. Compatible Modbus et SG Ready, la régulation atteint la classe IV selon l'ErP associée à un thermostat d'ambiance à contact sec. Une solution idéale en rénovation énergétique comme en construction neuve.

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