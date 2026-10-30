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KIRO : pompe à chaleur air/eau R290 de 8 à 20 kW

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KIRO : pompe à chaleur air/eau R290 de 8 à 20 kW - Batiweb

La gamme KIRO est une pompe à chaleur air/eau résidentielle full inverter qui assure le chauffage l'hiver, le rafraîchissement l'été et la gestion de l'eau chaude sanitaire.

Elle se compose d'une unité extérieure, disponible de 8 à 20 kW en monophasé ou triphasé (KIRO8, KIRO12, KIRO15, KIRO15T, KIRO20T), et d'un module intérieur de commande compact qui se greffe sur le réseau hydraulique existant : radiateurs, plancher chauffant, bouches soufflantes, cumulus.

Fonctionnant au R290 (propane), fluide naturel à très faible impact environnemental, la KIRO produit une eau jusqu'à 75 °C avec un excellent rendement, même en hiver. Elle est classée A+++ en chauffage à 35 °C comme à 55 °C, avec un SCOP jusqu'à 5,48, et conserve 100 % de sa puissance jusqu'à -7 °C. Son compresseur rotatif à double rotor et son ventilateur brushless adaptent en continu la puissance aux besoins, pour une consommation maîtrisée et un fonctionnement très silencieux.

Le module intérieur est équipé d'un écran tactile 7 pouces affichant les données en temps réel (énergie, COP) et permettant une programmation personnalisée. Il gère deux circuits mélangés, la fonction anti-légionelle, les modes Smart, Éco et Boost, et peut piloter jusqu'à 10 unités extérieures en cascade avec dégivrage optimisé. Compatible Modbus et SG Ready, la régulation atteint la classe IV selon l'ErP associée à un thermostat d'ambiance à contact sec. Une solution idéale en rénovation énergétique comme en construction neuve.

Labels et certifications (détail) :

  • Heat Pump Keymark
  • Classe énergétique A+++
  • SG Ready

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Puissances de la gamme : 8 à 20 kW (KIRO8, KIRO12, KIRO15 en monophasé ; KIRO15T, KIRO20T en triphasé)
Classe énergétique chauffage (35 °C / 55 °C) : A+++ / A+++
SCOP climat moyen (EN 14825) : 5,22 à 5,48 à 35 °C ; 3,88 à 4,12 à 55 °C
Efficacité saisonnière ETAS : 205 à 216 % à 35 °C ; 152 à 162 % à 55 °C
Température de fonctionnement : -25 à +43 °C
Température de l'eau : +20 à +75 °C en chauffage, +7 à +25 °C en rafraîchissement
Puissance 100 % maintenue jusqu'à -7 °C (80 % entre -15 °C et -7 °C)
Fluide frigorigène : R290, faible charge (0,75 à 1,9 kg)
Compresseur rotatif à double rotor, ventilateur brushless, échangeur à plaques
Raccords hydrauliques : G1" (KIRO8, KIRO12), G1-1/4" (KIRO15, 15T, 20T)
Unités extérieures (L x P x H) : 1274 x 509 x 1030 mm (KIRO8, KIRO12) à 1380 x 600 x 1458 mm (KIRO20T) ; 125 à 230 kg
Module intérieur KIRO : 550 x 340 x 650 mm (815 mm avec groupe de sécurité), 32 kg
Appoint électrique intégré : 4 kW (KIRO8, 12, 15) ou 6 kW (KIRO15T, 20T), vase d'expansion 5 l
Alimentation : 220-240 V / 50 Hz mono ou 380-415 V / 50 Hz tri selon modèle
Écran tactile 7 pouces, 2 circuits mélangés, cascade jusqu'à 10 unités extérieures, Modbus
Régulation classe IV ErP avec thermostat d'ambiance à contact sec

Divers

Module intérieur compact à faible encombrement, pour installation hydraulique existante ou neuve
Pilote cumulus, radiateurs, plancher chauffant, bouches soufflantes et eau chaude sanitaire
Modes Smart, Éco et Boost, fonction anti-légionelle
Mode d'urgence : chaque unité peut fonctionner de manière autonome si l'unité maître est en panne
En cascade, seul un tiers des unités dégivre simultanément pour conserver une température de réseau stable
Outil de sélection KELPAC pour les professionnels (dimensionnement et rapport technique)
Version avec ballon d'eau chaude sanitaire 250 l intégré : KIRO DUO

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle
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