Knauf Fibra ULTRA + FC Agrafé : procédé d'isolation thermique

Procédé d'isolation thermique en sous-face des planchers à l'aide de panneaux composites constitués d'une âme en PSE gris Knauf XTherm et de 2 parements d'épaisseurs 5 mm en face coffrante et 20 mm face apparente, en laine de bois minéralisée au ciment blanc.



Application :



Isolation thermique et finition, pour pose en fond de coffrage de dalles en béton armé d'épaisseur 120 mm minimum.



Mise en oeuvre en bâtiment d'habitation, en sous face de dalle haute de locaux tels que :

sous-sol

cages d'escalier

circulations horizontales "à l'air libre" comme balcons, coursives ou terrasses

parcs de stationnement intégrés aux bâtiments d'habitation individuels et collectifs

Mise en oeuvre en ERP, en sous face de dalle haute de locaux tels que :

vide sanitaire non accessible

Les panneaux ne participent ni à la stabilité ni au contreventement des ouvrages.



Les + KNAUF :