Knauf FIBRAROC A2 35 : panneaux en laine de bois isolants

Procédé d'isolation thermique en sous-face des planchers à l'aide de panneaux composites de laine de bois constitués d'une âme en laine de roche et de deux parements de 10 mm face apparente et 5 mm face coffrante de fibres longues de bois résineux sélectionnés, minéralisées et enrobées de ciment blanc.



Application :



Pose en fond de coffrage pour dalles en béton armé d'épaisseur comprise entre 120 et 450 mm.



Mise en oeuvre en bâtiment d'habitation :

sous-sol

cages d'escalier

parcs de stationnement intégrés aux bâtiments d'habitation collectifs (S > 100 m²)

circulations horizontales "à l'air libre" comme balcons, coursives ou terrasses

Mise en oeuvre en ERP, en sous face de dalle haute et contre murs de locaux tels que :

locaux accessibles au public comme vide sanitaire, sous-sol

dégagements protégés comme passages ouverts, auvents, loggias

dégagements non protégés

parcs de stationnements couverts du type PS

chaufferies

Les panneaux ne participent ni à la stabilité ni au contreventement des ouvrages.



