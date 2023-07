Knauf Single Smart, panneau acoustique

Knauf Single Smart est un panneau acoustique en feutre absorbant PET (Polyéthylène Téréphtalate) conforme à la norme NF EN 15102. Il est disponible en plusieurs teintes, blanc, gris basalte et gris clair.



Application :

Knauf Single Smart est destiné à la réalisation d'îlots et de baffles acoustiques pour l'habillage de plafonds et murs intérieurs des locaux à faible hygrométrie pour l'amélioration des performances acoustique et esthétique.



Single Smart peut être mis en œuvre dans :

Les bâtiments d'habitation.

Les bureaux et ERP hors IGH.

LES + KNAUF :