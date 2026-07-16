Lampe frontale LED rechargeable H19R Pro : ultra-puissante, éclairage adaptatif et étanche

Lampe frontale ultra-performante conçue pour les professionnels qui ont besoin d'un éclairage exceptionnel dans les environnements les plus exigeants. Avec une puissance pouvant atteindre 3 800 lumens, elle offre un éclairage blanc haute intensité, complété par des lumières frontales rouge, verte et bleue ainsi qu'un feu arrière rouge pour améliorer la visibilité et la sécurité lors des interventions.

Grâce à la gradation et à la focalisation automatiques (Adaptive Light Beam) ainsi qu'au Digital Advanced Focus System, la H19R PRO adapte automatiquement son faisceau pour garantir un éclairage optimal en toutes circonstances et une utilisation entièrement mains libres. Compatible avec les casques grâce aux accessoires de fixation fournis, elle peut également être personnalisée et pilotée via l'application Ledlenser Connect grâce à sa connectivité Bluetooth®.

Conçue pour durer, la H19R PRO est certifiée IP67, résiste à l'eau, à la poussière et aux chutes jusqu'à 1,5 mètre. Rechargeable via USB-C, elle offre jusqu'à 180 heures d'autonomie selon le mode utilisé. Ses commandes caoutchoutées garantissent une utilisation confortable, même avec des gants. Elle bénéficie d'une garantie de 7 ans, d'une batterie remplaçable et d'un système de contrôle de la température pour offrir des performances fiables dans les conditions les plus exigeantes.

Matériaux (détail) :

100 % d'Aluminium recyclé

Labels et certifications (détail) :