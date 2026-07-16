Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Lampe frontale LED rechargeable H19R Pro : ultra-puissante, éclairage adaptatif et étanche

Partager le produit
Ledlenser

Lampe frontale ultra-performante conçue pour les professionnels qui ont besoin d'un éclairage exceptionnel dans les environnements les plus exigeants. Avec une puissance pouvant atteindre 3 800 lumens, elle offre un éclairage blanc haute intensité, complété par des lumières frontales rouge, verte et bleue ainsi qu'un feu arrière rouge pour améliorer la visibilité et la sécurité lors des interventions.

Grâce à la gradation et à la focalisation automatiques (Adaptive Light Beam) ainsi qu'au Digital Advanced Focus System, la H19R PRO adapte automatiquement son faisceau pour garantir un éclairage optimal en toutes circonstances et une utilisation entièrement mains libres. Compatible avec les casques grâce aux accessoires de fixation fournis, elle peut également être personnalisée et pilotée via l'application Ledlenser Connect grâce à sa connectivité Bluetooth®.

Conçue pour durer, la H19R PRO est certifiée IP67, résiste à l'eau, à la poussière et aux chutes jusqu'à 1,5 mètre. Rechargeable via USB-C, elle offre jusqu'à 180 heures d'autonomie selon le mode utilisé. Ses commandes caoutchoutées garantissent une utilisation confortable, même avec des gants. Elle bénéficie d'une garantie de 7 ans, d'une batterie remplaçable et d'un système de contrôle de la température pour offrir des performances fiables dans les conditions les plus exigeantes.

Matériaux (détail) :

  • 100 % d'Aluminium recyclé

Labels et certifications (détail) :

  • IP67 : protection totale contre la poussière et immersion temporaire dans l'eau

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Distance d'éclairage (m) : 390
Max. Flux lumineux (lm) : 3800
CRI : 70
IP : 67
Autonomie (h) : 180
Rechargeable : oui
Poids (g) : 252
Garantie : 7 ans

Matériaux

  • Aluminium

Divers

Chantiers de construction et de rénovation,
Travaux de second œuvre (électricité, plomberie, CVC),
Maintenance préventive et curative des installations,
Inspections techniques et diagnostics,
Interventions sur réseaux, infrastructures et équipements industriels,
Travaux en espaces sombres ou faiblement éclairés.

Familles d'ouvrage

  • Génie civil
  • Industrie

Fichiers à télécharger

Fichier PDF Télécharger
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

Ledlenser - Batiweb

Ledlenser est une marque allemande de référence dans l’éclairage portable...

11 Avenue Myron Herrick
75008 Paris
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.