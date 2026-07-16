Lampe frontale LED rechargeable H21R : ultra-puissante avec mise au point automatique

Lampe frontale ultra-puissante conçue pour les professionnels qui ont besoin d'un éclairage d'exception dans les environnements les plus exigeants. Avec une puissance pouvant atteindre 10 000 lumens et une portée de faisceau jusqu'à 400 mètres, la H21R offre des performances remarquables pour les chantiers, les opérations de secours, les interventions industrielles et les inspections les plus complexes.

Grâce à la gradation et à la focalisation automatiques (Adaptive Light Beam) ainsi qu'au Digital Advanced Focus System, elle ajuste automatiquement l'intensité lumineuse et la mise au point du faisceau pour une utilisation entièrement mains libres, tout en permettant un réglage manuel précis selon les besoins. Elle intègre également des éclairages frontaux rouge, vert et bleu, un feu arrière rouge ainsi qu'une connectivité Bluetooth® pour un contrôle et une personnalisation via l'application Ledlenser Connect.

Conçue pour durer, la H21R est certifiée IP67, résiste à l'eau, à la poussière et aux chutes jusqu'à 1,5 mètre. Rechargeable via USB-C, elle offre une batterie remplaçable pouvant être déportée grâce au câble d'extension fourni pour un meilleur confort lors des longues interventions. Elle bénéficie d'une garantie de 7 ans et intègre la Multi-Lens Technology, un système de contrôle de la température, une fonction mémoire et un verrouillage de transport pour offrir des performances fiables dans les conditions les plus exigeantes.

Matériaux (détail) :

100 % d'Aluminium recyclé

Labels et certifications (détail) :