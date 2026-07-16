Lampe frontale LED rechargeable H21R : ultra-puissante avec mise au point automatique
Lampe frontale ultra-puissante conçue pour les professionnels qui ont besoin d'un éclairage d'exception dans les environnements les plus exigeants. Avec une puissance pouvant atteindre 10 000 lumens et une portée de faisceau jusqu'à 400 mètres, la H21R offre des performances remarquables pour les chantiers, les opérations de secours, les interventions industrielles et les inspections les plus complexes.
Grâce à la gradation et à la focalisation automatiques (Adaptive Light Beam) ainsi qu'au Digital Advanced Focus System, elle ajuste automatiquement l'intensité lumineuse et la mise au point du faisceau pour une utilisation entièrement mains libres, tout en permettant un réglage manuel précis selon les besoins. Elle intègre également des éclairages frontaux rouge, vert et bleu, un feu arrière rouge ainsi qu'une connectivité Bluetooth® pour un contrôle et une personnalisation via l'application Ledlenser Connect.
Conçue pour durer, la H21R est certifiée IP67, résiste à l'eau, à la poussière et aux chutes jusqu'à 1,5 mètre. Rechargeable via USB-C, elle offre une batterie remplaçable pouvant être déportée grâce au câble d'extension fourni pour un meilleur confort lors des longues interventions. Elle bénéficie d'une garantie de 7 ans et intègre la Multi-Lens Technology, un système de contrôle de la température, une fonction mémoire et un verrouillage de transport pour offrir des performances fiables dans les conditions les plus exigeantes.
Matériaux (détail) :
- 100 % d'Aluminium recyclé
Labels et certifications (détail) :
- IP67 : protection totale contre la poussière et immersion temporaire dans l'eau
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Distance d'éclairage (m) : 400
Max. Flux lumineux (lm) : 10 000
CRI : 70
IP : 67
Autonomie (h) : 90
Rechargeable : oui
Poids (g) : 530
Garantie : 7 ans
Matériaux
- Aluminium
Divers
Chantiers de construction et de rénovation,
Travaux de second œuvre (électricité, plomberie, CVC),
Maintenance préventive et curative des installations,
Inspections techniques et diagnostics,
Interventions sur réseaux, infrastructures et équipements industriels,
Travaux en espaces sombres ou faiblement éclairés.
Familles d'ouvrage
- Génie civil
- Industrie
Fichiers à télécharger
Projecteur AF8R Work : idéal pour les professionnels avec alimentation hybride
La Ledlenser AF8R Work est un projecteur polyvalent et puissant, conçu pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment, des plombiers, des ingénieurs civils et des...
Lampe torche LED rechargeable P5R PRO : robuste, avec lumière blanche naturelle
La Ledlenser P5R Pro est une lampe torche compacte et puissante, spécialement conçue pour les professionnels et les passionnés exigeants. Elle offre une qualité de lumière...
Lampe torche LED rechargeable P7R PRO : lampe professionnelle, étanche, avec rendu des couleurs élevé
La Ledlenser P7R Pro est une lampe torche LED professionnelle conçue pour offrir un éclairage puissant et polyvalent sur les chantiers et en extérieur. Grâce à sa fonction...
Lampe torche LED rechargeable P18R : idéale pour les travaux sur de grands chantiers
La Ledlenser P18R est une lampe torche LED puissante et compacte, idéale pour les travaux sur de grands chantiers. Grâce à sa qualité de lumière supérieure et à...
Lampe frontale LED rechargeable HF6R PRO : puissante, étanche et à mise au point automatique
Lampe frontale puissante conçue pour les professionnels qui ont besoin d'un éclairage performant et polyvalent dans toutes les situations. Avec une puissance pouvant atteindre 900 lumens,...
Lampe frontale LED rechargeable HF4R PRO : compacte, étanche et performante
Lampe frontale compacte conçue pour les professionnels qui ont besoin d'un éclairage performant et polyvalent au quotidien. Avec une puissance pouvant atteindre 650 lumens, une portée...
Lampe frontale LED rechargeable H7R : puissante, étanche et avec mise au point avancée
Lampe frontale haute performance conçue pour les professionnels qui ont besoin d'un éclairage puissant et fiable dans les environnements les plus exigeants. Avec une puissance pouvant...
Lampe frontale LED rechargeable H19R Pro : ultra-puissante, éclairage adaptatif et étanche
Lampe frontale ultra-performante conçue pour les professionnels qui ont besoin d'un éclairage exceptionnel dans les environnements les plus exigeants. Avec une puissance pouvant atteindre...
Lampe frontale LED rechargeable H5R PRO : puissante, étanche et avec mise au point avancée
Lampe frontale performante conçue pour les professionnels qui ont besoin d'un éclairage puissant et précis dans toutes les situations. Avec une puissance pouvant atteindre 750...
Lampe multifonction rechargeable Workers Friend : 4 solutions d'éclairage en un seul système
Lampe multifonction conçue pour les professionnels qui ont besoin d'un éclairage polyvalent et adapté à toutes les situations. Grâce à sa base rechargeable...