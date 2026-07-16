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Lampe frontale LED rechargeable H7R : puissante, étanche et avec mise au point avancée

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Ledlenser

Lampe frontale haute performance conçue pour les professionnels qui ont besoin d'un éclairage puissant et fiable dans les environnements les plus exigeants. Avec une puissance pouvant atteindre 1 200 lumens, une portée jusqu'à 350 mètres et une autonomie pouvant atteindre 120 heures, elle garantit une visibilité optimale pour les travaux de longue durée et les interventions en extérieur.

Grâce à l'Advanced Focus System, elle permet de passer facilement d'un faisceau large à un faisceau focalisé pour s'adapter à chaque situation. Sa gradation progressive assure un réglage précis de l'intensité lumineuse, tandis que sa tête orientable permet de diriger le faisceau avec précision. Rechargeable via USB-C, elle intègre une batterie remplaçable pour une utilisation durable.

Conçue pour durer, la H7R est certifiée IP67, résiste aux chutes jusqu'à 1,5 mètre et fonctionne dans des températures comprises entre -20 °C et +40 °C. Elle bénéficie d'une garantie de 7 ans, d'une batterie remplaçable et intègre la Cooling Technology, la Flex Sealing Technology, une fonction mémoire, un verrouillage de transport ainsi qu'un système de contrôle de la température pour offrir des performances fiables dans les conditions les plus exigeantes.

Matériaux (détail) :

  • 100 % d'Aluminium recyclé

Labels et certifications (détail) :

  • IP67 : protection totale contre la poussière et immersion temporaire dans l'eau

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Distance d'éclairage (m) : 350
Max. Flux lumineux (lm) : 1200
CRI : 70
IP : 67
Autonomie (h) : 120
Rechargeable : oui
Poids (g) : 252
Garantie : 7 ans

Matériaux

  • Aluminium

Divers

Chantiers de construction et de rénovation,
Travaux de second œuvre (électricité, plomberie, CVC),
Maintenance préventive et curative des installations,
Inspections techniques et diagnostics,
Interventions sur réseaux, infrastructures et équipements industriels,
Travaux en espaces sombres ou faiblement éclairés.

Familles d'ouvrage

  • Génie civil
  • Industrie

Fichiers à télécharger

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