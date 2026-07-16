Lampe frontale LED rechargeable H5R PRO : puissante, étanche et avec mise au point avancée

Lampe frontale performante conçue pour les professionnels qui ont besoin d'un éclairage puissant et précis dans toutes les situations. Avec une puissance pouvant atteindre 750 lumens et une portée jusqu'à 275 mètres, elle offre un faisceau longue portée idéal pour les travaux techniques, les inspections et les interventions en extérieur.

Grâce à la gradation progressive et à l'Advanced Focus System, la H5R PRO permet d'ajuster facilement l'intensité lumineuse et de passer d'un faisceau large à un faisceau focalisé avec une grande précision. Compatible avec les casques grâce aux accessoires de fixation fournis, elle se recharge facilement via USB-C et intègre une batterie remplaçable pour une utilisation durable.

Conçue pour durer, la H5R PRO est certifiée IP67, résiste à l'eau, à la poussière et aux chutes jusqu'à 1,5 mètre. Son bandeau élastique avec dos caoutchouté garantit un excellent maintien. Elle bénéficie d'une garantie de 7 ans, d'une batterie remplaçable et intègre la Cooling Technology, la Flex Sealing Technology, une fonction mémoire, un verrouillage de transport ainsi qu'un système de contrôle de la température pour offrir des performances fiables dans les conditions les plus exigeantes.

Matériaux (détail) :

100 % d'Aluminium recyclé

Labels et certifications (détail) :