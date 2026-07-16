Lampe multifonction rechargeable Workers Friend : 4 solutions d'éclairage en un seul système

Lampe multifonction conçue pour les professionnels qui ont besoin d'un éclairage polyvalent et adapté à toutes les situations. Grâce à sa base rechargeable et à ses quatre embouts interchangeables, la Workers Friend permet d'inspecter facilement les moteurs, canalisations, arbres, bobinages et autres zones difficiles d'accès.

Elle comprend une lampe torche focalisable de 280 lumens avec deux niveaux d'intensité, une lampe d'inspection orientable à 180° équipée d'une LED COB de 350 lumens, un col de cygne flexible focalisable de 32 cm pour atteindre les espaces les plus difficiles d'accès, ainsi qu'un embout ultra-fin de 4,3 mm spécialement conçu pour les ouvertures les plus étroites. Rechargeable, elle offre une solution d'éclairage complète pour les opérations de maintenance, d'inspection et de réparation.

Conçue pour durer, la Workers Friend bénéficie d'une garantie de 7 ans et réunit plusieurs outils d'éclairage dans un seul équipement compact et pratique. Polyvalente et robuste, elle constitue un véritable atelier d'éclairage portable pour accompagner les professionnels dans toutes leurs interventions.

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