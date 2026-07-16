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Lampe multifonction rechargeable Workers Friend : 4 solutions d'éclairage en un seul système

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Ledlenser

Lampe multifonction conçue pour les professionnels qui ont besoin d'un éclairage polyvalent et adapté à toutes les situations. Grâce à sa base rechargeable et à ses quatre embouts interchangeables, la Workers Friend permet d'inspecter facilement les moteurs, canalisations, arbres, bobinages et autres zones difficiles d'accès.

Elle comprend une lampe torche focalisable de 280 lumens avec deux niveaux d'intensité, une lampe d'inspection orientable à 180° équipée d'une LED COB de 350 lumens, un col de cygne flexible focalisable de 32 cm pour atteindre les espaces les plus difficiles d'accès, ainsi qu'un embout ultra-fin de 4,3 mm spécialement conçu pour les ouvertures les plus étroites. Rechargeable, elle offre une solution d'éclairage complète pour les opérations de maintenance, d'inspection et de réparation.

Conçue pour durer, la Workers Friend bénéficie d'une garantie de 7 ans et réunit plusieurs outils d'éclairage dans un seul équipement compact et pratique. Polyvalente et robuste, elle constitue un véritable atelier d'éclairage portable pour accompagner les professionnels dans toutes leurs interventions.

Labels et certifications (détail) :

  • IP67 : protection totale contre la poussière et immersion temporaire dans l'eau

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Distance d'éclairage (m) : 130
Max. Flux lumineux (lm) : 280
CRI : 70
IP: 67
Autonomie (h) : 50
Rechargeable : oui
Poids (g) : 180
Garantie: 7 ans

Matériaux

  • Aluminium

Divers

Chantiers de construction et de rénovation,
Travaux de second œuvre (électricité, plomberie, CVC),
Maintenance préventive et curative des installations,
Inspections techniques et diagnostics,
Interventions sur réseaux, infrastructures et équipements industriels,
Travaux en espaces sombres ou faiblement éclairés.

Familles d'ouvrage

  • Génie civil
  • Industrie

Fichiers à télécharger

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