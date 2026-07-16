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Lampe frontale LED rechargeable HF4R PRO : compacte, étanche et performante

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Ledlenser

Lampe frontale compacte conçue pour les professionnels qui ont besoin d'un éclairage performant et polyvalent au quotidien. Avec une puissance pouvant atteindre 650 lumens, une portée jusqu'à 130 mètres et un éclairage frontal rouge, elle offre un excellent équilibre entre puissance, confort et légèreté pour répondre à toutes les situations.

Grâce à la Multi-Lens Technology, elle assure une transition fluide entre un faisceau large et un faisceau focalisé. Rechargeable via USB-C, elle est également compatible avec des piles AAA grâce à la technologie Dual Power Source, offrant une solution fiable même lors des utilisations prolongées. Elle se fixe facilement sur un casque grâce au kit de fixation fourni.

Conçue pour durer, la HF4R PRO est certifiée IP67, résiste aux chutes jusqu'à 1,5 mètre et fonctionne dans des températures comprises entre -20 °C et +40 °C. Son bandeau élastique, lavable et antidérapant garantit un excellent maintien. Elle bénéficie d'une garantie de 7 ans, d'une batterie remplaçable et d'une autonomie pouvant atteindre 45 heures, pour accompagner les professionnels au quotidien.

Matériaux (détail) :

  • 100 % d'Aluminium recyclé

Labels et certifications (détail) :

  • IP67 : protection totale contre la poussière et immersion temporaire dans l'eau

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Distance d'éclairage (m) : 130
Max. Flux lumineux (lm) : 650
CRI : 70
IP : 67
Autonomie (h) : 45
Rechargeable : oui
Poids (g) : 92
Garantie : 7 ans

Matériaux

  • Aluminium

Divers

Chantiers de construction et de rénovation,
Travaux de second œuvre (électricité, plomberie, CVC),
Maintenance préventive et curative des installations,
Inspections techniques et diagnostics,
Interventions sur réseaux, infrastructures et équipements industriels,
Travaux en espaces sombres ou faiblement éclairés.

Familles d'ouvrage

  • Génie civil
  • Industrie

Fichiers à télécharger

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