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Lampe frontale LED rechargeable H9R PRO : puissante, étanche et avec éclairage adaptatif

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Ledlenser

Lampe frontale haute performance conçue pour les professionnels qui recherchent un éclairage puissant, intelligent et polyvalent. Avec une puissance pouvant atteindre 2 400 lumens, la H9R PRO offre un éclairage haute intensité complété par des lumières frontales rouge, verte et bleue, ainsi qu'un feu arrière rouge pour améliorer la visibilité et la sécurité sur le terrain.

Grâce à la gradation et à la focalisation automatiques (Adaptive Light Beam), la H9R PRO ajuste automatiquement son faisceau pour offrir un éclairage optimal et une utilisation entièrement mains libres. Son Digital Advanced Focus System permet également un réglage manuel précis du faisceau en fonction des besoins, tandis que la Multi-Lens Technology garantit une transition fluide entre un faisceau large et un faisceau focalisé. Compatible avec les casques grâce aux accessoires de fixation fournis, elle se recharge facilement via USB-C.

Conçue pour durer, la H9R PRO est certifiée IP67, résiste à l'eau, à la poussière et aux chutes jusqu'à 1,5 mètre. Sa batterie positionnée à l'arrière de la tête assure un excellent équilibre, tandis que son bandeau caoutchouté et ses commandes utilisables avec des gants garantissent un confort optimal. Elle bénéficie d'une garantie de 7 ans, d'une batterie remplaçable et d'une autonomie pouvant atteindre 90 heures, pour accompagner les professionnels dans les environnements les plus exigeants.

Matériaux (détail) :

  • 100 % d'Aluminium recyclé

Labels et certifications (détail) :

  • IP67 : protection totale contre la poussière et immersion temporaire dans l'eau

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Distance d'éclairage (m) : 250
Max. Flux lumineux (lm) : 2200
CRI : 70
IP : 67
Autonomie (h) : 100
Rechargeable : oui
Poids (g) : 286
Garantie: 7 ans

Matériaux

  • Aluminium

Divers

Chantiers de construction et de rénovation,
Travaux de second œuvre (électricité, plomberie, CVC),
Maintenance préventive et curative des installations,
Inspections techniques et diagnostics,
Interventions sur réseaux, infrastructures et équipements industriels,
Travaux en espaces sombres ou faiblement éclairés.

Familles d'ouvrage

  • Génie civil
  • Industrie

Fichiers à télécharger

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