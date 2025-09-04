Laser croix "Pocket-Plane 3G"

Ce laser, à lignes croisées, projette trois cercles de lasers verts de 360° : ce qui est parfait pour l’alignement des lignes horizontales, des lignes verticales et des inclinaisons.

Les croix laser situées en haut et en bas servent de fonction d’aplomb pour un travail simultané au sol et au plafond.

Le mode d’inclinaison manuel est parfait pour travailler sur des pentes.

Le trépied, escamotable à plusieurs niveaux, et sa crémaillère compacte (30 cm) garantissent une grande plage de réglage.

Nivellement automatique +/- 3.5°

Fixation multifonctionnelle, magnétique et réglable en hauteur pour poser le laser sur des murs, des structures métalliques et des trépieds équipés de raccords filetés de 1/4" et de 5/8".

Livré complet en mallette PVC, avec trépied 1,50m, une cible magnétique, une paire de lunettes vertes et chargeur.