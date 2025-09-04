ConnexionS'abonner
Laser croix "Pocket-Plane 3G"

ROMUS
Ce laser, à lignes croisées, projette trois cercles de lasers verts de 360° : ce qui est parfait pour l’alignement des lignes horizontales, des lignes verticales et des inclinaisons.

  • Les croix laser situées en haut et en bas servent de fonction d’aplomb pour un travail simultané au sol et au plafond.
  • Le mode d’inclinaison manuel est parfait pour travailler sur des pentes.
  • Le trépied, escamotable à plusieurs niveaux, et sa crémaillère compacte (30 cm) garantissent une grande plage de réglage. 
  • Nivellement automatique +/- 3.5°
  • Fixation multifonctionnelle, magnétique et réglable en hauteur pour poser le laser sur des murs, des structures métalliques et des trépieds équipés de raccords filetés de 1/4"  et de 5/8".

Livré complet en mallette PVC, avec trépied 1,50m, une cible magnétique, une paire de lunettes vertes et chargeur.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Portée : 30 m
Précision : +/- 0,3 mm / m
Classe laser : 2
Poids : 388 g
Dimensions : 104 x 97 x 76 mm
Batterie : Pack accu Li-ions 3.7V/3.6Ah

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
ROMUS - Batiweb

Avec 50 ans d’existence, ROMUS a su devenir un expert français en solutions de finitions...

13 15 rue du Taillefer
91160 CHAMPLAN
France

