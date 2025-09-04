Laser croix "Pocket-Plane 3G"
Ce laser, à lignes croisées, projette trois cercles de lasers verts de 360° : ce qui est parfait pour l’alignement des lignes horizontales, des lignes verticales et des inclinaisons.
- Les croix laser situées en haut et en bas servent de fonction d’aplomb pour un travail simultané au sol et au plafond.
- Le mode d’inclinaison manuel est parfait pour travailler sur des pentes.
- Le trépied, escamotable à plusieurs niveaux, et sa crémaillère compacte (30 cm) garantissent une grande plage de réglage.
- Nivellement automatique +/- 3.5°
- Fixation multifonctionnelle, magnétique et réglable en hauteur pour poser le laser sur des murs, des structures métalliques et des trépieds équipés de raccords filetés de 1/4" et de 5/8".
Livré complet en mallette PVC, avec trépied 1,50m, une cible magnétique, une paire de lunettes vertes et chargeur.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Portée : 30 m
Précision : +/- 0,3 mm / m
Classe laser : 2
Poids : 388 g
Dimensions : 104 x 97 x 76 mm
Batterie : Pack accu Li-ions 3.7V/3.6Ah
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
