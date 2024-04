Système d’étanchéité sous carrelage prêt à l’emploi MAPELASTIC AQUADEFENSE EVO

Coloris : bleu clair

Température d’application : de + 5 °C à + 30 °C

Délai d'attente avant la 2ème couche : minimum 60 minutes (sec au toucher)

Délai d'attente avant recouvrement : 4 heures après la 2ème couche

Consommation : Minimum 1 kg/m² en mur et 2 kg/m² au sol

Conditionnement : Seaux de 7 et 15 kg

Stockage : 24 mois dans son emballage d'origine fermé non entamé