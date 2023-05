Produit de cure NF en phase aqueuse MAPECURE E PLUS

Consistance : liquide

Couleur : blanc

Masse volumique (g/cm3) : 0,97

PH : 8,5

Types de buses de pulvérisation : TPU 8002, 11002 ou TX 3, TX 6

Consommation : Entre 100 et 250 g/m2 selon la méthode d’application

Conditionnement : Bidons de 10 et 20 L / Fût de 200 L / Autres conditionnements sur demande

Stockage : 12 mois dans des récipients fermés, à l’abri du gel et des rayons du soleil, à une température comprise entre + 5°C et + 35°C