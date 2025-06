Produit de nettoyage ULTRACARE HD CLEANER

C'est un excellent produit pour nettoyer les surfaces particulièrement sales, telles que grès cérame, céramique, verre, pierre naturelle rugueuse, béton, terre cuite, terrazzo.

Utilisé pur, il permet de retirer les taches incrustées du grès cérame.

Il permet d'éliminer les éventuels prétraitements du grès cérame.

Grâce à son action nettoyante et dégraissante, il est idéal pour préparer des surfaces existantes en céramique et en pierre qui doivent être recouvertes d'un enduit de sol afin d'assurer l'adhérence et éviter le décollement. S'il est utilisé dans ce but, il doit être suivi d'un rinçage abondant à l'eau.

Il est idéal pour la réparation de surfaces, y compris l'élimination des traitements antérieurs à base d'eau et de cire métallique.

UltraCare HD Cleaner est un détergent liquide concentré. Sa formule spéciale garantit un nettoyage de qualité tout en respectant les surfaces sur lesquelles il est utilisé. Il est adapté pour être utilisé sur différents matériaux et en différentes dilutions selon les besoins.