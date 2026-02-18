Optim'web : votre ERP BTP disponible en 100% web !
Avec plus de 35 ans d'expérience dans l'intégration d'outils de gestion dédiés au secteur du bâtiment, BRZ France accompagne les PME du BTP dans leur transition numérique grâce à la nouvelle solution Optim'BTP Web, signé Optim'BTP.
Avec Optim'BTP Web, la nouvelle solution 100 % en ligne, vous centralisez votre gestion BTP où que vous soyez. Accessible depuis n'importe quel support connecté, elle garantit simplicité, rapidité de prise en main et une vision en temps réel de vos projets. Son interface intuitive vous permet de gagner en efficacité, d'améliorer la rentabilité de vos chantiers et de maîtriser vos marges
Une gestion complète autour du Chantier !
Affaire / Devis | Vente / Facture | Achat / Stock | Chantier | Parc matériel | Administratif | Planning / Contrats
Découvrez dès maintenant comment BRZ France peut vous accompagner vers une gestion plus performante et une mise en conformité facilitée.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Solution 100 % web (SaaS), accessible via navigateur
Données centralisées et synchronisées en temps réel
Gestion multi-utilisateurs avec droits d’accès personnalisés
Architecture modulaire activable selon les besoins
Tableaux de bord et indicateurs personnalisables
Hébergement sécurisé avec sauvegardes automatiques
Mises à jour incluses et conformité réglementaire (facture électronique 2026)
Interfaçage possible avec des outils comptables et tiers
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Industrie
- Tertiaire
