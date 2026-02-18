Optim'web : votre ERP BTP disponible en 100% web !

Avec plus de 35 ans d'expérience dans l'intégration d'outils de gestion dédiés au secteur du bâtiment, BRZ France accompagne les PME du BTP dans leur transition numérique grâce à la nouvelle solution Optim'BTP Web, signé Optim'BTP.

Avec Optim'BTP Web, la nouvelle solution 100 % en ligne, vous centralisez votre gestion BTP où que vous soyez. Accessible depuis n'importe quel support connecté, elle garantit simplicité, rapidité de prise en main et une vision en temps réel de vos projets. Son interface intuitive vous permet de gagner en efficacité, d'améliorer la rentabilité de vos chantiers et de maîtriser vos marges

Une gestion complète autour du Chantier !

Affaire / Devis | Vente / Facture | Achat / Stock | Chantier | Parc matériel | Administratif | Planning / Contrats

Découvrez dès maintenant comment BRZ France peut vous accompagner vers une gestion plus performante et une mise en conformité facilitée.