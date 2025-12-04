Pennylane : prêt pour la facturation électronique 2026
La facturation électronique 2026 devient un enjeu majeur pour les PME, et Pennylane vous accompagne pour aborder cette transition en toute simplicité.
Dans des secteurs exigeants comme le BTP, la métallurgie, la promotion immobilière, les matériaux de construction ou les bureaux d’études, une gestion financière optimisée est un facteur clé de performance.
Pennylane est une solution cloud complète qui automatise votre comptabilité, facilite le pilotage financier et vous aide à prendre les bonnes décisions grâce à une analyse financière avancée. Prête pour les nouvelles obligations, la plateforme vous permet d’adopter sereinement la facturation électronique tout en renforçant votre organisation financière.
Les avantages de Pennylane :
- Logiciel de comptabilité complet
- Gestion efficace des achats et ventes
- Outil performant de gestion financière
- Analyse financière avancée pour une meilleure prise de décision
- Solution complète et connectée pour une intégration optimale
- Plateforme compatible et prête pour la facturation électronique 2026
- Sécurité et accessibilité pour une gestion sans contrainte
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Comptabilité Pennylane
Pennylane achats / ventes
Gestion financière Pennylane
Analyse financière Pennylane
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Génie civil
- Industrie
- Tertiaire
