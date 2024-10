Panneau de clôture AXIS® D : sécurité et rigidité optimale

Le panneau AXIS® D est une solution de clôture alliant sécurité et esthétique sobre, conçue et fabriquée en France. Sa structure robuste se caractérise par une combinaison de doubles fils horizontaux de 6 mm de diamètre et de fils verticaux de 5 mm, offrant une rigidité exceptionnelle.

Pour les installations dépassant 1,40 m de hauteur, le panneau est équipé de picots défensifs, renforçant ainsi son niveau de sécurité. Sa polyvalence est remarquable, avec des options de hauteur allant jusqu'à 3 mètres, s'adaptant ainsi à une variété de besoins en matière de clôture.

L'installation du panneau AXIS® D est simplifiée grâce à son système d'accrochage innovant. Il s'insère directement dans les gorges des poteaux AXOR®, AXOR® PLUS et AXIS® sans nécessiter d'accessoires supplémentaires. De plus, il est compatible avec les poteaux AXYLE® pour une pose à clips.