Panneau sandwich de toiture acoustique JI Vulcasteel Roof Alpha

JI Vulcasteel Roof Alpha est la solution Joris Ide pour les toitures isolées soumises à de fortes contraintes acoustiques.

Grâce à sa face intérieure perforée et à son noyau en laine de roche, ce panneau sandwich combine absorption acoustique, résistance au feu et performance thermique dans une solution prête à poser.

Matériaux (détail) :