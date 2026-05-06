Système d'intégration photovoltaïque Jorisolar V-Roof

Jorisolar V-Roof est le système d’intégration photovoltaïque Joris Ide conçu exclusivement pour le profil sec de couverture JI 45-333-1000.

Fiable, économique et pensé pour faciliter la mise en œuvre des modules solaires, il apporte une réponse industrielle performante aux projets de toiture photovoltaïque.

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