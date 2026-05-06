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Système d'intégration photovoltaïque Jorisolar V-Roof

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JORIS IDE
Système d'intégration photovoltaïque Jorisolar V-Roof - Batiweb

Jorisolar V-Roof est le système d’intégration photovoltaïque Joris Ide conçu exclusivement pour le profil sec de couverture JI 45-333-1000.

Fiable, économique et pensé pour faciliter la mise en œuvre des modules solaires, il apporte une réponse industrielle performante aux projets de toiture photovoltaïque.

Labels et certifications (détail) :

  • ATEx CSTB n°3326_V2 ; classification Broof(t3) étendue aux systèmes d'intégration JORISOLAR avec modules bi-verres, incluant JORISOLAR V-ROOF

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Système d'intégration pour modules photovoltaïques en pose paysage
Conçu exclusivement pour le profil de couverture JI 45-333-1000
Épaisseur / masse indiquées sur la page : 2 mm / 0, 4 kg/m²
Matériau : aluminium

Matériaux

  • Aluminium

Labels et certifications

  • CSTB

Divers

Intégration de modules photovoltaïques sur toitures métalliques

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
  • Autre
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